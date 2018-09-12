Компания Цифровое телевидение и международный видеосервис Netflix договорились о партнерстве. Популярные российские мультсериалы Ми-ми-мишки и Лео и Тиг появились на видеосервисе и теперь доступны сотням миллионов подписчиков Netflix в 190 странах мира.

Компания "Цифровое телевидение" и международный видеосервис Netflix договорились о партнерстве. Популярные российские мультсериалы "Ми-ми-мишки" и "Лео и Тиг" появились на видеосервисе и теперь доступны сотням миллионов подписчиков Netflix в 190 странах мира.Мультсериалы "Ми-ми-мишки" и "Лео и Тиг" производятся анимационной студией "Паровоз", входящей в "Цифровое телевидение", и выходят на детских телеканалах группы "МУЛЬТ", "Тлум HD" и "Мультимузыка".Сделка с одним из крупнейших видеосервисов в мире пополнила портфолио успешно реализованных проектов "Цифрового телевидения" на международном рынке. В апреле этого года было объявлено о сделке с крупнейшими онлайн-кинотеатрами Китая, а в конце 2017 года – о покупке европейским подразделением группы HBO прав на вещание мультсериала "Ми-ми-мишки". Российские мультсериалы "Ми-ми-мишки" и "Бумажки" приобретены медиакомпанией Discovery Communications для показа в странах Ближнего Востока и Северной Африки. "Лео и Тиг" увидят жители Нидерландов. Также мультсериалы "Цифрового телевидения" проданы в Швецию, Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Словению, Эстонию.В 2016 году компания "Цифровое телевидение" перевела 6 мультсериалов на 10 языков, включая арабский, английский, китайский, хинди. Вместе с "Ми-ми-мишками" и "Лео и Тигом" дублированы "Волшебный фонарь", "Аркадий Паровозов спешит на помощь", "Бумажки", "Сказочный патруль".Международные продажи контента "Цифрового телевидения" осуществляет компания "Сигнал Медиа".Сериал "Ми-ми-мишки" рассказывает о приключениях неутомимых озорников: бурого медвежонка Кеши, белого медвежонка по имени Тучка и их подружки Лисички. Иннокентий любит гаджеты и технику, Тучка — дитя природы, а Лисичка — прирожденная домохозяйка. Герои учат маленьких зрителей жить в гармонии с природой и при этом раскрывать и познавать мир вокруг нас. И, конечно же, этот сериал о силе дружбы, которая поможет преодолеть любые препятствия.Мультсериал "Лео и Тиг" – история о двух неразлучных друзьях. Леопардик Лео и тигренок Тиг ни дня не могут прожить без приключений: они встречаются с необычными явлениями природы, разгадывают загадки, устраивают состязания и помогают всем, кому необходима их помощь. Неутомимые исследователи открывают для себя и зрителей удивительный мир Приморского края, его богатейшую природу, которая в глазах ребёнка приобретает магические способности. Попадая в увлекательные истории, Лео и Тиг учатся взаимовыручке, бережному отношению к природе, доброте и дружбе.Прототипами главных персонажей стали уникальные редкие виды – амурский тигр и дальневосточный леопард, занесенные в Красную Книгу. На сегодняшний день в России обитает около 520 амурских тигров, а популяция дальневосточного леопарда не превышает 80 особей.