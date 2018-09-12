Без них не обходится ни один Новый год. В их присутствии часто проходят самые важные международные переговоры, государственные приемы и церемонии награждения. Их участие в самых ответственных мероприятиях предусмотрено протоколом. Но каждый из них, в первую очередь, — профессиональный музыкант. Хотя и умеет метко стрелять. Президентский оркестр отмечает 80-летие.

Без них не обходится ни один Новый год. В их присутствии часто проходят самые важные международные переговоры, государственные приемы и церемонии награждения. Их участие в самых ответственных мероприятиях предусмотрено протоколом. Но каждый из них, в первую очередь, — профессиональный музыкант. Хотя и умеет метко стрелять. Президентский оркестр отмечает 80-летие.Каждый день на работу, в Кремль. Репетиционная база и даже студия звукозаписи — в Троицкой башне. Руководит Президентским оркестром полковник Вера Крылова. "Самое главное протокольное музыкальное произведение – конечно, президентская фанфара, безусловно", — говорит начальник Президентского оркестра Вера Крылова.В военном ансамбле есть не только духовой состав, но и полноценный симфонический, музыканты выступают в филармонии. А иногда классика встречается даже с роком. В перерывах между протокольными мероприятиями — встречей послов и глав зарубежных стран — остается время на эксперименты."Мы не закрываемся, — подтверждает дирижер Евгений Никитин. — Да, с одной стороны, мы представляем собой статусность и державность, но мы и джаз играем, и роковые композиции, и симфоджаз в том числе, нам подвластны любые стили, жанры".Музыканты могут исполнить гимн любой страны. За каждым выступлением, военной выправкой, выверенным ритмом и сплоченной игрой оркестра стоят ежедневные многочасовые репетиции.Попасть в Президентский оркестр непросто. Отбор жесткий: необходимо не только быть профессиональными музыкантами, но и уметь побороть мандраж — все-таки играют музыканты для глав государств."Целый месяц после того, как я устроился, я когда утром шел на работу, не верил в то, куда я иду, — признается тромбонист Андрей Шабаров. — Мне было страшно, меня трясло, я думал, как я сюда попал?! Это очень почетно, я очень рад, что в таком знаковом коллективе оказался"."С недавних пор берут девушек в оркестр, я — первопроходец так сказать, но поблажек нет", — добавляет валторнистка Мария Майстренко.Музыканты Президентского оркестра — свидетели важных государственных переговоров: нередко они также проходят под музыкальное сопровождение. Тайны в оркестре хранить умеют. Многие барабанщики и тромбонисты — одновременно и офицеры, универсальные музыкальные солдаты. Именно им доверяет и Мирей Матье. Президентский оркестр — не только постоянный участник фестиваля "Спасская башня", но и неизменный аккомпаниатор французской дивы.