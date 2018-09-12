Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери, являются гражданскими лицами. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он обратился к отравителям и предложил им выступить перед СМИ.

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает вотравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления(ГРУ) Сергея Скрипаляи его дочери, являются гражданскими лицами. Об этом заявил президентРоссии Владимир Путин. Он обратился к "отравителям" и предложил имвыступить перед СМИ."В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли", – сказал глава государства. Он выразил надежду, что Петров и Боширов сами появятся и расскажут о себе. По словам президента, ничего "особенного и криминального" в связи с этими личностями нет.Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипальи его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко отЛондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательствобвинил в инциденте Россию. Москва отвергает все обвинения в свойадрес.Новый поворот в резонансно деле произошел на прошлой неделе. Британские власти назвали подозреваемых в отравлении Скрипалей. По версии Лондона, это некие Александр Петров и Руслан Боширов.Англичане полагают, что оба являются сотрудниками Главногоразведывательного управления. В доказательство своей версии британскиеправоохранители опубликовали фотографии обвиняемых.Тем не менее, к официальной версии Лондона возникает все больше вопросов. Журналист Ник Кларк отметил, что Петров и Боширов появились в Солсбери около полудня, а Скрипали ушли из дома рано утром. Журналист задается вопросом – как тогда отравляющее вещество могло попасть на тело бывшего сотрудника ГРУ и его дочери?