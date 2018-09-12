Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в
отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления
(ГРУ) Сергея Скрипаля
и его дочери, являются гражданскими лицами. Об этом заявил президент
России Владимир Путин. Он обратился к отравителям и предложил им
выступить перед СМИ.
Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в
отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления
(ГРУ) Сергея Скрипаля
и его дочери, являются гражданскими лицами. Об этом заявил президент
России Владимир Путин. Он обратился к "отравителям" и предложил им
выступить перед СМИ.
"В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли", – сказал глава государства. Он выразил надежду, что Петров и Боширов сами появятся и расскажут о себе. По словам президента, ничего "особенного и криминального" в связи с этими личностями нет.
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль
и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от
Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств
обвинил в инциденте Россию. Москва отвергает все обвинения в свой
адрес.
Новый поворот в резонансно деле произошел на прошлой неделе. Британские власти назвали подозреваемых в отравлении Скрипалей. По версии Лондона, это некие Александр Петров и Руслан Боширов.
Англичане полагают, что оба являются сотрудниками Главного
разведывательного управления. В доказательство своей версии британские
правоохранители опубликовали фотографии обвиняемых.
Тем не менее, к официальной версии Лондона возникает все больше вопросов. Журналист Ник Кларк отметил, что Петров и Боширов появились в Солсбери около полудня, а Скрипали ушли из дома рано утром. Журналист задается вопросом – как тогда отравляющее вещество могло попасть на тело бывшего сотрудника ГРУ и его дочери?