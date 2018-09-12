Эпоха телефонов, определяемых по принципу главное, чтобы звонил, осталась в далеком прошлом – и сегодня мы воспринимаем телефон, скорее, как нечто среднее между компьютером и фотоаппаратом.

Эпоха телефонов, определяемых по принципу "главное, чтобы звонил", осталась в далеком прошлом – и сегодня мы воспринимаем телефон, скорее, как нечто среднее между компьютером и фотоаппаратом.В мире, где вся наша жизньв буквальном смысле слова находится "в наших руках" – в многочисленныхфотографиях, контактах и приложениях на наших смартфонах, очень важно знать, начто обращать внимание при покупке нового устройства, которое будет сопровождатьвас всегда и везде. Разбираем на примере нового Honor 10, который, по мнению редакции,объединил в себе все лучшее, оставаясь при этом в среднем ценовом сегменте.ДизайнКаким бы мощным ни было наполнение смартфона, прежде всегомы обращаем внимание именно на его внешний вид. И дизайн Honor 10 не оставит никого равнодушным. Корпусустройства выполнен из 3D-стекла с 15-слойным оптическим покрытием, котороепреломляет падающий свет и создает мерцающий эффект, а уникальные расцветкибыли разработаны Парижским центром дизайна. Безрамочный экран, с диагональю 5,84дюйма и соотношением сторон 19:9, занимает 86% фронтальной поверхности иобеспечивает комфорт в использовании, при этом смартфон удобно держать однойрукой.Камерас функциями искусственного интеллектаHonor10 получил двойную основную камеру, состоящую из модулей с разрешением 24 МП и16 МП. Камера оснащена интеллектуальными функциями. Это позволяет ей в реальномвремени распознавать более 500 видов сцен в 22 категориях, а также точноопределять контуры окружающих объектов и местоположение.Функция реализована с помощью технологиисегментации изображения, позволяющей смартфону идентифицировать множестворазличных объектов в одном кадре. Благодаря этому Honor 10 способен мгновенноустанавливать оптимальные параметры съёмки для каждого кадра, учитывая нетолько условия освещения, но и характер сюжета, что позволяет получатьфотографии профессионального качества.Фронтальная камера 24 МПВо фронтальной камере с разрешением 24 МП также применяются функцииискусственного интеллекта, которые помогают получать качественные портреты вразных условиях съёмки. В частности, поддерживается технология трехмерногораспознавания лиц, определяющая положение более 100 характерных точек иоптимизирующая прорисовку деталей для получения выразительных портретов.Фронтальная камера Honor 10 способна имитировать эффекты студийногоосвещения при разных внешних условиях. Усовершенствованная технология распознаваниялица, работающая с высокой точностью, гарантирует натуральное размытие заднегоплана и при этом четкость лиц даже при применении эффекта боке на групповыхснимках.ПроизводительностьИнтеллектуальные функции смартфона Honor 10поддерживаются выделенным модулем нейронных вычислений. Оперативная память 4 ГБи накопитель ёмкостью 64 ГБ или 128 ГБ обеспечивают достаточный объём длязапуска ресурсоёмких приложений и хранения всех важных видеороликов,фотографий, музыкальных треков, приложений и файлов. Honor 10 оснащенинтерфейсом EMUI 8.1, получившим целый набор новых функций и возможностей.Среди них – функция Easy Talk, снижающая фоновый шум при разговоре черезгарнитуру и повышающая громкость при разговоре шепотом.БатареяС учетом темпа нашей жизни и все более широких возможностейдля работы и развлечений, очень важным остается время работы смартфона. Honor 10 получил батареюёмкостью 3400 мА*ч и технологию быстрой зарядки SuperCharge, позволяющую пополнитьзаряд аккумулятора на 50% всего за 25 минут.Где бы вы ни находились – на работе перед важным совещанием или в отпуске перед взлетом – ваш смартфон вас не подведет.