Эпоха телефонов, определяемых по принципу главное, чтобы звонил, осталась в далеком прошлом – и сегодня мы воспринимаем телефон, скорее, как нечто среднее между компьютером и фотоаппаратом.
Эпоха телефонов, определяемых по принципу "главное, чтобы звонил", осталась в далеком прошлом – и сегодня мы воспринимаем телефон, скорее, как нечто среднее между компьютером и фотоаппаратом.
В мире, где вся наша жизнь
в буквальном смысле слова находится "в наших руках" – в многочисленных
фотографиях, контактах и приложениях на наших смартфонах, очень важно знать, на
что обращать внимание при покупке нового устройства, которое будет сопровождать
вас всегда и везде. Разбираем на примере нового Honor 10, который, по мнению редакции,
объединил в себе все лучшее, оставаясь при этом в среднем ценовом сегменте.
Дизайн
Каким бы мощным ни было наполнение смартфона, прежде всего
мы обращаем внимание именно на его внешний вид. И дизайн Honor 10 не оставит никого равнодушным. Корпус
устройства выполнен из 3D-стекла с 15-слойным оптическим покрытием, которое
преломляет падающий свет и создает мерцающий эффект, а уникальные расцветки
были разработаны Парижским центром дизайна. Безрамочный экран, с диагональю 5,84
дюйма и соотношением сторон 19:9, занимает 86% фронтальной поверхности и
обеспечивает комфорт в использовании, при этом смартфон удобно держать одной
рукой.
Камера
с функциями искусственного интеллекта
Honor
10 получил двойную основную камеру, состоящую из модулей с разрешением 24 МП и
16 МП. Камера оснащена интеллектуальными функциями. Это позволяет ей в реальном
времени распознавать более 500 видов сцен в 22 категориях, а также точно
определять контуры окружающих объектов и местоположение.
Функция реализована с помощью технологии
сегментации изображения, позволяющей смартфону идентифицировать множество
различных объектов в одном кадре. Благодаря этому Honor 10 способен мгновенно
устанавливать оптимальные параметры съёмки для каждого кадра, учитывая не
только условия освещения, но и характер сюжета, что позволяет получать
фотографии профессионального качества.
Фронтальная камера 24 МП
Во фронтальной камере с разрешением 24 МП также применяются функции
искусственного интеллекта, которые помогают получать качественные портреты в
разных условиях съёмки. В частности, поддерживается технология трехмерного
распознавания лиц, определяющая положение более 100 характерных точек и
оптимизирующая прорисовку деталей для получения выразительных портретов.
Фронтальная камера Honor 10 способна имитировать эффекты студийного
освещения при разных внешних условиях. Усовершенствованная технология распознавания
лица, работающая с высокой точностью, гарантирует натуральное размытие заднего
плана и при этом четкость лиц даже при применении эффекта боке на групповых
снимках.
Производительность
Интеллектуальные функции смартфона Honor 10
поддерживаются выделенным модулем нейронных вычислений. Оперативная память 4 ГБ
и накопитель ёмкостью 64 ГБ или 128 ГБ обеспечивают достаточный объём для
запуска ресурсоёмких приложений и хранения всех важных видеороликов,
фотографий, музыкальных треков, приложений и файлов. Honor 10 оснащен
интерфейсом EMUI 8.1, получившим целый набор новых функций и возможностей.
Среди них – функция Easy Talk, снижающая фоновый шум при разговоре через
гарнитуру и повышающая громкость при разговоре шепотом.
Батарея
С учетом темпа нашей жизни и все более широких возможностей
для работы и развлечений, очень важным остается время работы смартфона. Honor 10 получил батарею
ёмкостью 3400 мА*ч и технологию быстрой зарядки SuperCharge, позволяющую пополнить
заряд аккумулятора на 50% всего за 25 минут.
Где бы вы ни находились – на работе перед важным совещанием или в отпуске перед взлетом – ваш смартфон вас не подведет.