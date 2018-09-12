Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате Виргиния в связи с приближением урагана Флоренс, сообщает Интерфакс.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс", сообщает "Интерфакс".Данное решение последовало спустя сутки после аналогичных мер в штатах Северная и Южная Каролина.Власти трех регионов объявили об эвакуации жителей некоторых районов в связи с приближением торнадо. В свою очередь, Трамп известил американцев, что Белый дом полностью готов к надвигающейся стихии.В свою очередь, метеорологическая служба США предупредила, что ураган "Флоренс", надвигающийся на США, усилился до шторма четвертой категории, то есть, до порывов ветра 58-70 метров в секунду.