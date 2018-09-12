Выставка Василия Слонова Небесный Иерусалим, которая открылась в среду в галерее 11.12 на Винзаводе в Москве, была сорвана хулиганами. Об этом сообщил директор галереи Александр Шаров.

Выставка Василия Слонова "Небесный Иерусалим", которая открылась в среду в галерее "11.12" на "Винзаводе" в Москве, была сорвана хулиганами. Об этом сообщил директор галереи Александр Шаров."У нас в галерее "11.12" на "Винзаводе" разгромили и облили краской произведения с выставки Васи Слонова. Полиция бездействует. Произведения сняли со стены и вынесли из галереи", — написал Шаров в Facebook.