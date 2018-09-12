Установлено, что 33-летний приезжий продал сверток с амфетамином жителю столицы для дальнейшей реализации...

Оперативниками ГУНК МВД России, ОНК УВД по ЮАО и ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО совместно с сотрудниками отдела борьбы с контрабандой наркотиков Московской таможни ЦТУ ФТС России задержаны подозреваемые в незаконном обороте амфетамина.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Московской кольцевой автодороге полицейские задержали 33-летнего приезжего и 39-летнего жителя столицы, подозреваемых в сбыте и покушении на сбыт психотропных веществ.В момент задержания у жителя Москвы обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, общей массой около 200 граммов.Установлено, что 33-летний приезжий продал сверток с амфетамином жителю столицы для дальнейшей реализации.Следственным управлением УВД по ЮАО в отношении приезжего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», в отношении москвича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22