Елена Яковлева призналась. что после того, как она стала свидетелем пожара, у нее развилась фобия. Прославленная артистка боялась, что с ней случится то же самое, и она не сможет спастись.

Елена Яковлева призналась. что после того, как она стала свидетелем пожара, у нее развилась фобия. Прославленная артистка боялась, что с ней случится то же самое, и она не сможет спастись.Елена Яковлева увидела пожар в доме напротив. Там на балконе женщина "билась" в ожидании пожарных. Увидев такую картину, актриса сама очень испугалась. "Я была в панике и ужасе и не понимала, что делать, куда звонить. Никак не могла вспомнить эти две нужные цифры…" – призналась Яковлева.К счастью, женщину удалось спасти, однако у самой Елены после инцидента развилась фобия. Она думать ни о чем, кроме потенциального пожара, не могла. "Я не могла заниматься делами днем, а ночью не в состоянии была уснуть. Я боялась, что случится пожар и я не смогу спастись", – поделилась своими страхами артистка.Однако Елена Яковлева решила начать борьбу со своей фобией, причем выбрала довольно нестандартный способ. Популярная актриса решила воспользоваться кинематографическим методом – связанными простынями, которые она прикрепила к батарее. На тот момент Елена жила на третьем этаже, поэтому постельного белья ей вполне хватило.Но на этом артистка не остановилась. У нее еще была задумка. "Я придумала, что, если загорится квартира, сначала я выброшу матрас, а потом уже полезу в окно", – рассказала Яковлева в беседе с журналом "7 Дней". Востребованная артистка отметила, что привязанная к батарее простыня довольно долго просуществовала. До тех пор, пока Елена не переехала в другую квартиру.