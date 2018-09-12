В последнее время здоровье подводит знаменитую
певицу. Некоторые предполагают, что исполнительницу подкосили
пластические операции, различные омолаживающие процедуры и диеты: так ли это,
прокомментировал столичный пластический хирург Александр Вдовин.
В последнее время здоровье подводит знаменитую
певицу. Некоторые предполагают, что исполнительницу подкосили
пластические операции, различные омолаживающие процедуры и диеты: так ли это,
прокомментировал столичный пластический хирург Александр Вдовин.
Врач отметил, что София Ротару – женщина со вкусом,
поэтому он считает, что она никогда не перебарщивала с пластическими
операциями. По словам специалиста, певица делала это в рамках необходимости.
Вдовин предположил, что артистка постоянно посещает
косметолога и, возможно, делает биоревитализацию, прибегала к блефаропластике
верхнего века, липосакции нижней трети лица, козелковой подтяжке и корректировала
форму носа.
Однако хирург полагает, что многочисленные пластические операции 71-летней певицы никак не
связаны с ее нынешним состоянием здоровья.
"Думаю, причины в возрастных изменениях в организме. Вспомним, что
гастроли и постоянные переезды также сказываются на здоровье", – цитирует
эксперта Eg.ru. Он добавил, что Ротару делает все для того, чтобы быть красивой, и
это достойно восхищения.
Напомним, 25 августа артистка была доставлена
в реанимацию одной из больниц Уфы после резкого скачка давления. Она упала в
обморок прямо на мероприятии, куда была приглашена. Сообщалось, что в момент приступа она частично
потеряла память, не узнавала находившихся рядом людей и не могла понять, где
находится.