В последнее время здоровье подводит знаменитую певицу. Некоторые предполагают, что исполнительницу подкосили пластические операции, различные омолаживающие процедуры и диеты: так ли это, прокомментировал столичный пластический хирург Александр Вдовин.

В последнее время здоровье подводит знаменитуюпевицу. Некоторые предполагают, что исполнительницу подкосилипластические операции, различные омолаживающие процедуры и диеты: так ли это,прокомментировал столичный пластический хирург Александр Вдовин.Врач отметил, что София Ротару – женщина со вкусом,поэтому он считает, что она никогда не перебарщивала с пластическимиоперациями. По словам специалиста, певица делала это в рамках необходимости.Вдовин предположил, что артистка постоянно посещаеткосметолога и, возможно, делает биоревитализацию, прибегала к блефаропластикеверхнего века, липосакции нижней трети лица, козелковой подтяжке и корректировалаформу носа.Однако хирург полагает, что многочисленные пластические операции 71-летней певицы никак несвязаны с ее нынешним состоянием здоровья."Думаю, причины в возрастных изменениях в организме. Вспомним, чтогастроли и постоянные переезды также сказываются на здоровье", – цитируетэксперта Eg.ru. Он добавил, что Ротару делает все для того, чтобы быть красивой, иэто достойно восхищения.Напомним, 25 августа артистка была доставленав реанимацию одной из больниц Уфы после резкого скачка давления. Она упала вобморок прямо на мероприятии, куда была приглашена. Сообщалось, что в момент приступа она частичнопотеряла память, не узнавала находившихся рядом людей и не могла понять, гденаходится.