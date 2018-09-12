Главный редактор портала Politrussia.ru Руслан Осташко, присутствовавший на записи вчерашнего ток-шоу Место встречи на НТВ, прокомментировал конфликт ведущего и эксперта Павла Жовниренко. По его словам, инцидент не был постановкой.

Главный редактор портала Politrussia.ruРуслан Осташко, присутствовавший на записи вчерашнего ток-шоу "Место встречи"на НТВ, прокомментировал конфликт ведущего и эксперта Павла Жовниренко. По егословам, инцидент не был постановкой.Осташко рассказал, что Андрей Норкин не сам приглашает в студииэкспертов. Этим занимается редакция программы.Получается,что ведущего заведомо подставили на конфликт, пригласив скандальногоукраинского эксперта. "Вчерашний пример, когда Жовниренко стал просто неадекватныевещи говорить в эфире, вести себя не культурно и перебивать ведущего", -цитирует Руслана Осташко радиостанция "Говорит Москва".Редакторпортала Politrussia.ru признал, что неумение держать себя в руках – минус дляпрофессионального ведущего. При этом он добавил, что Норкин – честный иоткрытый человек. "Он не может это терпеть, он реально переживает… У него поройтрясутся руки. Он эмоционально не выдерживает того откровенного бреда, которыйнесется с той стороны", – заключил Осташко.В свою очередь изгнанный Норкиным из студии украинский экспертПавел Жовниренко заявил, что даже после этого случая продолжит посещатьроссийские ток-шоу. Отметим, ведущий после ухода с программы политолога позволилсебе матерное выражение.Напомним, что Андрей Норкин и раньше прогонял гостей из своихэфиров. В сентябре 2016 года он вытолкал из студии и назвал бараном экспертаСергея Запорожского.