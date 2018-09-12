Главный редактор портала Politrussia.ru
Руслан Осташко, присутствовавший на записи вчерашнего ток-шоу Место встречи
на НТВ, прокомментировал конфликт ведущего и эксперта Павла Жовниренко. По его
словам, инцидент не был постановкой.
Главный редактор портала Politrussia.ru
Руслан Осташко, присутствовавший на записи вчерашнего ток-шоу "Место встречи"
на НТВ, прокомментировал конфликт ведущего и эксперта Павла Жовниренко. По его
словам, инцидент не был постановкой.
Осташко рассказал, что Андрей Норкин не сам приглашает в студии
экспертов. Этим занимается редакция программы.
Получается,
что ведущего заведомо подставили на конфликт, пригласив скандального
украинского эксперта. "Вчерашний пример, когда Жовниренко стал просто неадекватные
вещи говорить в эфире, вести себя не культурно и перебивать ведущего", -
цитирует Руслана Осташко радиостанция "Говорит Москва".
Редактор
портала Politrussia.ru признал, что неумение держать себя в руках – минус для
профессионального ведущего. При этом он добавил, что Норкин – честный и
открытый человек. "Он не может это терпеть, он реально переживает… У него порой
трясутся руки. Он эмоционально не выдерживает того откровенного бреда, который
несется с той стороны", – заключил Осташко.
В свою очередь изгнанный Норкиным из студии украинский эксперт
Павел Жовниренко заявил, что даже после этого случая продолжит посещать
российские ток-шоу. Отметим, ведущий после ухода с программы политолога позволил
себе матерное выражение.
Напомним, что Андрей Норкин и раньше прогонял гостей из своих
эфиров. В сентябре 2016 года он вытолкал из студии и назвал бараном эксперта
Сергея Запорожского.