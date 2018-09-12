Apple представила новые смартфоны iPhone XS, которые выглядят как iPhone X, однако различаются размерами и — отчасти — электронной начинкой.

Apple представила новые смартфоны iPhone XS, которые выглядят как iPhone X, однако различаются размерами и — отчасти — электронной начинкой.iPhone XS с OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма, как и 6,5-дюймовый XS Max, оснащается 6-ядерным процессором A12 Bionic, производящимся по самому технологически продвинутому 7-нанометровому техпроцессу (то есть расстояние между логическими элементами чипа равно 7 нанометрам).Это позволяет ему быть производительнее, при этом не уступая предыдущим процессорам Apple по энергоэффективности. Приложения запускаются на iPhone XS на 30% быстрее, чем на iPhone X. Кроме того, встроенный сопроцессор для нейросетевых вычислений Neuro Engine стал гораздо мощнее и функциональнее, обеспечивая работу гораздо большего числа приложений, полагающихся на такие вычисления, в реальном времени.И компактный, и увеличенный "наследники" iPhone X выпускаются уже не в двух, а в трех расцветках: к "серому космосу" и серебристой добавилась "золотая". Объем накопителя у самого доступного варианта не изменился: 64 ГБ, однако 256 ГБ теперь достаются "средней" по стоимости версии, а самая дорогая получает 512 гигабайт встроенной памяти.Apple традиционно не сообщает емкость оперативной памяти iPhone в ходе презентации, однако заслуживающие доверия источники сообщали, что она у iPhone XS и iPhone XS Max составляет 4 гигабайта. Это позволит смартфонам реже выгружать приложения из памяти и казаться пользователям быстрее.Apple также повысила водозащищенность смартфонов до IPS 68, оснастила их дисплеями Super Retina с более высокой контрастностью, чем у iPhone X, и ускорила работу системы распознавания лица FaceID, используемой для биометрической разблокировки устройств.