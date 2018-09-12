Появились новые кадры масштабных учений Восток-2018. В Охотском море корабли Тихоокеанского флота успешно поразили крылатыми ракетами Москит надводные цели. Одновременно наземные мишени, уже в Бурятии, уничтожили стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Появились новые кадры масштабных учений "Восток-2018". В Охотском море корабли Тихоокеанского флота успешно поразили крылатыми ракетами "Москит" надводные цели. Одновременно наземные мишени, уже в Бурятии, уничтожили стратегические бомбардировщики Ту-95МС.Вечером в среду в Забайкальский край прибыл президент России Владимир Путин. В четверг, 13 сентября, он посетит полигон Цугол, где пройдет основной этап маневров.Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе учений российские и китайские военные подразделения "отработают действия по отражению наступления условного противника".В Забайкалье Путин прибыл из Приморья, где принимал участие в мероприятиях Восточного экономического форума.А сегодня за ходом маневров лично наблюдал министр обороны России Сергей Шойгу вместе со своим китайским коллегой. Уже завтра в Забайкальском крае боевые подразделения из Китая и Монголии присоединятся к нашим военным."Восток-2018" — самые масштабные в новейшей истории нашей страны маневры.