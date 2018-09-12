Украина срочно усиливает военную группировку в Приазовье. В командовании ВСУ заявляют, что это ответ на агрессию России. Российские наблюдатели в регионе не исключают провокаций со стороны Киева.

Украина срочно усиливает военную группировку в Приазовье. Вкомандовании ВСУ заявляют, что это ответ на "агрессию России".Российские наблюдатели в регионе не исключают провокаций со стороны Киева.О переброске подразделений сообщил в соцсети Facebook командующийСухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко. Он уверен, что усилениеукраинских позиций у Азовского моря позволит военным полностью контролироватьситуацию и обеспечить надежную оборону морского побережья.Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намеренииввести санкции против России из-за ситуации в Азовском море. Киев обвинилМоскву в том, что она якобы блокирует суда, которые следуют в порты Украинычерез Керченский пролив – из-за чего владельцы кораблей несут серьезныематериальные потери.Ранее замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил в тойже соцсети, что Украина перебросила на Азов два бронекатера типа "Гюрза-М".По словам Лавренюка, корабль "Лубны" был спущен на воду 9 сентября, а11 сентября спустили бронекатер "Кременчуг", передает .Напомним, ситуация в Азовском море резко обострилась послетого, как в конце марта этого года Киев решился на захват российскогорыболовецкого судна "Норд" с десятью членами экипажа, которыеявляются гражданами России. После этого Москва начала активно задерживать следующие в порты Незалежной суда.За прошедшие месяцы были задержаны десяткикораблей. А из Киева в ответ звучатвоинственные заявления: депутат Верховной рады Юрий Береза сообщил, чтоУкраина способна потопить действующий в Азовском море российский флот занесколько минут, напоминает .Вся политика Порошенко выстроена на антироссийской платформе,отметил сенатор от Республики Крым, глава Русской общины полуострова СергейЦеков. Провокации со стороны Киева в регионе вполне возможны, приводит мнениесенатора