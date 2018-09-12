Украина срочно усиливает военную группировку в Приазовье. В
командовании ВСУ заявляют, что это ответ на агрессию России.
Российские наблюдатели в регионе не исключают провокаций со стороны Киева.
Украина срочно усиливает военную группировку в Приазовье. В
командовании ВСУ заявляют, что это ответ на "агрессию России".
Российские наблюдатели в регионе не исключают провокаций со стороны Киева.
О переброске подразделений сообщил в соцсети Facebook командующий
Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко. Он уверен, что усиление
украинских позиций у Азовского моря позволит военным полностью контролировать
ситуацию и обеспечить надежную оборону морского побережья.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении
ввести санкции против России из-за ситуации в Азовском море. Киев обвинил
Москву в том, что она якобы блокирует суда, которые следуют в порты Украины
через Керченский пролив – из-за чего владельцы кораблей несут серьезные
материальные потери.
Ранее замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил в той
же соцсети, что Украина перебросила на Азов два бронекатера типа "Гюрза-М".
По словам Лавренюка, корабль "Лубны" был спущен на воду 9 сентября, а
11 сентября спустили бронекатер "Кременчуг", передает .
Напомним, ситуация в Азовском море резко обострилась после
того, как в конце марта этого года Киев решился на захват российского
рыболовецкого судна "Норд" с десятью членами экипажа, которые
являются гражданами России. После этого Москва начала активно задерживать следующие в порты Незалежной суда.
За прошедшие месяцы были задержаны десятки
кораблей. А из Киева в ответ звучат
воинственные заявления: депутат Верховной рады Юрий Береза сообщил, что
Украина способна потопить действующий в Азовском море российский флот за
несколько минут, напоминает .
Вся политика Порошенко выстроена на антироссийской платформе,
отметил сенатор от Республики Крым, глава Русской общины полуострова Сергей
Цеков. Провокации со стороны Киева в регионе вполне возможны, приводит мнение
сенатора