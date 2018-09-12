Откровенную фотосессию известной американской модели 22-летней Кендалл Дженнер украли хакеры. Злоумышленники распространили снимки обнаженной звезды через интернет.

Откровенную фотосессию известной американской модели22-летней Кендалл Дженнер украли хакеры.Злоумышленники распространили снимки обнаженной звезды через интернет.Примечательно, что киберпреступникииз группировки Celeb Jihad похитили не "домашний архив" звезды, а подборкупрофессиональных кадров, которая ранее нигде не публиковалась. Снимки должныбыли стать частью книги Рассела Джеймса Angels 2018 Collector's Edition.Красотка позирует на берегуокеана. Девушка запечатлена сидящей на лошади, бегущей по пляжу и плещущейся вводе.Кендалл не единственнаяжертва взломщиков. Ранее они сливали в сеть пикантные кадры с Дженнифер Лоуренс, Роуз Макгоуэн, Рианной и дажечлен монаршей семьи Меган Маркл.Добавим, что Дженнерначала карьеру модели достаточно рано. В 13 лет она подписала контракт смодельным агентством и начала сниматься для известных изданий и рекламныхкомпаний. Через год Дженнерпозировала в первой откровенной фотосессии почти обнаженной, чем наделала немалошума.В сентябре 2017 года,фэшн-издание Daily Front Row назвало Кендалл "модной иконойдесятилетия". А в ноябре того же года она была признана самой высокооплачиваемоймоделью в мире, по версии журнала Forbes, обойдя Жизель Бундхен, возглавлявшуюэтот список последние 15 лет, с 2002 года. Доход Кендалл составил 22 миллиона долларов.Отметим, что модель являетсяединоутробной сестрой звездам американского реалити-шоу "Семейство Кардашян" – Кортни,Ким, Хлои и Роба Кардашян. В 2015 годуродители Кендалл развелись, а папа шокировал общественность, решившись наоперацию по смене пола, став Кейтлин Дженнер.