С того момента, как оформила развод с футболситом Дмитрием Тарасовым, Ольга Бузова не устает повторять, что ищет новую любовь, но никак не может найти. Однако, как выяснили ушлые репортеры, поющая ведущая обнаружила старое увлечение – Ольгу засняли с экс-возлюбленным Тимофеем Майоровым.

С того момента, как оформила развод с футболситом Дмитрием Тарасовым, Ольга Бузова не устает повторять, что ищет новую любовь, но никак не может найти. Однако, как выяснили ушлые репортеры, поющая ведущая обнаружила старое увлечение – Ольгу засняли с экс-возлюбленным Тимофеем Майоровым.Ольга Бузова и Тимофей Майоров встречались в далеком 2009 году. Влюбленные предпочитали не афишировать свои романтические отношения, однако нередко попадали в объективы журналистов. Казалось бы, после того, как Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, история с Майоровым благополучно завершилась.Но не тут-то было. В Сети появилось короткое видео протяженностью меньше минуты, на котором Ольга запечатлена с бывшим возлюбленным. Бузову и Майорова застукали в аэропорту Италии в зоне дьюти-фри. Как компетентно передает , пока 38-летний бизнесмен оплачивал деликатесы для поющей ведущей, Ольга нежно поглаживала Тимофея по руке.Реакция злопыхателей не заставила себя ждать. Зубоскалы немедленно обвинили шоу "Замуж за Бузову", которое бьет все рекорды, в постановке. Дескать, пока вся страна переживает за рыдающую в камеру Ольгу, она гребет деньги лопатой и давно счастлива с бывшим.К слову, в третьем выпуске реалити-шоу "Замуж за Бузову" на ТНТ завидная невеста выгнала сразу двух участников. Ими стали Андрей Наумов и Жан-Мишель Щербак. Прощаясь с последним, поющая ведущая заявила: "Ты такой красивый. Я улыбаюсь, когда тебя вижу. С тобой у меня всегда хорошее настроение. Я рада тебя видеть… Ты мой наглец, но не мой мужчина". При этом Ольга отметила, что не хочет себя обманывать.