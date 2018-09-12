Один из отравителей Сергея Скрипаля услышал призыв президента и вышел на связь. Сотрудник томского фармацевтического предприятия Александр Петров пообещал дать развернутый комментарий по делу Скрипалей.

Один из "отравителей" Сергея Скрипаля услышалпризыв президента и вышел на связь. Сотрудник томского фармацевтическогопредприятия Александр Петров пообещал дать развернутый комментарий по делуСкрипалей.Обвиняемый британской полицией в отравлении Сергея Скрипаляоказался обычным работником предприятия "Вирион", расположенного вТомске. В беседе с корреспондентом телеканала "Россия 24" он былнемногословен и пообещал через несколько дней дать подробный комментарий о своейпоездке в Великобританию."Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующейнеделе, я думаю", – заявил Александр Петров. Про своего товарища по путешествиюРомана Боширова он не сказал ни слова.Напомним, что сегодня, 12 сентября президент России во времяпленарной сессии на Восточном экономическом форуме сообщил, что АлександрПетров и Руслан Боширов – обычные гражданские лица и ничего криминального сними не связано. Владимир Путин обратился к ним и предложил самим связаться сжурналистами.Официальный Лондон пока никак не отреагировал на заявлениеПутина и появление в информационном пространстве одного из подозреваемых,которых Скотленд-Ярд объявил в розыск. Двое граждан России обвиняются в попыткеубийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Преступление в британском городе Солсбери произошло болееполугода назад и с тех пор никаких внятных комментариев или фактов, говорящих опричастности России к отравлению бывшего разведчика, Лондон не обнародовал.Тем временем Петрову и Боширову уже предложили работу нароссийском телевидении, сообщает "Царьград ТВ". Генеральный директор канала "360" ВячеславДухин обратился к "отравителям" Скрипаля и пригласил их статьведущими сразу трех программ на выбор – обычных новостей, документальной передачиили программы о лайфхаках."Нам наскучили резюме девушек модельной внешности,которые говорят, что мечтают о карьере ведущих новостей. Петров и Боширов -другое дело", – заявил руководитель телеканала, ориентированного на жителейПодмосковья.