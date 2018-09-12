Советская спортсменка Елена Слипаченко просит милостыню в центре Санкт-Петербурга. Себя она называет чемпионкой СССР по прыжкам на батуте. Много лет она прикована к инвалидной коляске из-за спортивной травмы.

Чемпионка СССР по прыжкам на батуте Елена Слипаченко вынуждена просить милостыню в центре Санкт-Петербурга. Свою историю она рассказала в студии "Прямого эфира".Когда-то Елена занимала призовые места на соревнованиях, принимала участие в церемонии открытия Олимпиады в Москве в 1980 году. Сейчас 55-летняя женщина — инвалид первой группы, свою травму она получила 10 лет назад, когда уже ушла из спорта. У Елены фактически сгнил позвоночник, но на операцию у нее нет денег.Уже много лет Слипаченко прикована к инвалидной коляске. Помочь ей некому — соседи заняты, родственники живут далеко, сын много работает, да они и не общаются почти. Женщина живет на первом этаже, но лестница не оборудована пандусом. Для того, чтобы выйти из дома, она вынуждена платить 200 рублей гастарбайтеру, чтобы тот вывез ее коляску. Она живет совсем рядом с Невским проспектом, по оценкам риелторов, ее квартира стоит около 10 миллионов рублей. Но бывшая спортсменка еле-еле сводит концы с концами.Вместе с Еленой живет ее сын. По словам женщины, он ей совсем не помогает. Однако у сына есть своя версия событий. Молодой человек уверен, что его мать сама виновата во всем, что с ней происходит. Он рассказал, что мать много лет употребляла и распространяла наркотики."Я видел это собственными глазами, все происходило при мне. Домой приходили люди, всюду я видел разбросанные принадлежности для употребления запрещенных препаратов", – рассказал Максим.Именно из-за наркотиков, а вовсе не из-за спортивной травмы, у Елены отнялись ноги, и она стала инвалидом. Молодой человек даже сменил фамилию и имя, чтобы никак не ассоциировать себя со своей матерью. Елена и сама признает, что уделяла сыну очень мало внимания, когда он был маленьким.По словам Елены, сын хочет выселить ее из квартиры. Между тем собственником половины жилплощади является брат женщины. Он угрожает, что заберет свою часть квартиры. Но Елена не верит, что у него серьезные намерения. По словам женщины, брат любит ее, переживает и даже клал в наркологическую клинику.В студию пришла заслуженный мастер спорта СССР Лидия Иванова. Она прекрасно помнит, как Слипаченко начинала свою спортивную карьеру. Елена действительно входила в состав молодежной команды, была победительницей юношеских соревнований, но чемпионкой Советского Союза никогда не была. Лидия Гавриловна попросила Елену убрать со своей таблички слово "чемпионка".Как сын Елены относится к тому, что его мать просит милостыню? Правда ли, что она выпивает? Почему Федерация спорта не помогает ей? Какие тайны раскроют в студии программы близкие и друзья бывшей спортсменки? Ответы – в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".