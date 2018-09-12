Хотят стать лучшими. В области стартовал ежегодный конкурс «Диплом «Доверие потребителей». В нём участвуют представители крупного и малого бизнеса, которые готовы выставить свою продукцию и услуги на суд профессиональной комиссии и обычных людей. Заявки принимаются до 21 октября, затем конкурсантов ждёт несколько этапов, одним из которых будет народное онлайн-голосование. Чем заслужить доверие покупателей и когда можно будет поддержать любимые компании - узнали мои коллеги.

Хотят стать лучшими. В области стартовал ежегодный конкурс Диплом Доверие потребителей. В нём участвуют представители крупного и малого бизнеса, которые готовы выставить свою продукцию и услуги на суд профессиональной комиссии и обычных людей. Заявки принимаются до 21 октября, затем конкурсантов ждёт несколько этапов, одним из которых будет народное онлайн-голосование. Чем заслужить доверие покупателей и когда можно будет поддержать любимые компании - узнали мои коллеги.Нугзар Гиоргадзе - руководитель крупного предприятия, которому более 20 лет. Занимается сельхозпроизводством, выпускает напитки и продукты питания. В конкурсе для предприятий региона уже несколько раз становился победителем и снова подал заявку.Нугзар Гиоргадзе, предприниматель, участник конкурса (г. Владимир): "Когда узнаёшь, что про тебя думает потребитель, это же мы получаем, мы изучаем их, и от них зависит жизнь нашей фирмы. Поэтому мы постоянно участвуем в этом конкурсе".Конкурс Диплом Доверие потребителей во Владимирской области проводят уже в 7-й раз. Участвовать в нём могут все представители малого и среднего бизнеса, которые работают больше года. Главная задача - доказать, что они лучшие в своей сфере: за качество продукции отвечают, клиентов не обманывают и следуют закону. Ведь в конкурсной комиссии - представители антимонопольной службы и Роспотребнадзора. Они проверят, нет ли нареканий и жалоб на конкурсантов от покупателей, а если есть - как быстро на них отреагировали и устранили ли нарушение.Надежда Филиппова, главный специалист-эксперт отдела регионального Роспотребнадзора: "Вот у нас очень часто много жалоб поступает на некорректное поведение персонала, всё-таки вот руководители больше чтобы взаимодействовали со своим персоналом и проводили воспитательную работу".Заявки принимаются до 21 октября, затем начнутся конкурсные этапы. Рассматривать работу предприятий будут буквально под микроскопом: за дело возьмутся профессиональные маркетологи. Участников посетят "тайные покупатели", а ещё...Екатерина Краскина, председатель регионального отделения Опоры России: "Тайный звонок - работа по телефону, когда проходит звонок и наш тайный покупатель по телефону оценивает качество общения с ним. Задача у наших тайных покупателей всегда стоит быть более вредными и постараться более грубо поговорить, предъявить какую-то претензию, чтобы понять, насколько предприятие может выйти из любой ситуации".Каждый год на конкурс подают сотни заявок, это представители самых разных сфер бизнеса: торговли, медицины, образования. Один из ключевых этапов конкурса - народное голосование, его объявят на сайте "Опоры России" в начале ноября. Там покупатели смогут поддержать компании, которым доверяют.Виктория Кулыгина, зам. директора Департамента развития предпринимательства и сферы услуг: "Именно, наверное, наш конкурс является платформой для развития честной конкуренции - это то, что необходимо и нам в бытовом применении и в развитии бизнеса".Татьяна Терентьева, начальник Городского управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства: "Конкурс позволяет выявить внутренние резервы предприятия, узнать слабые стороны, на которые нужно обратить внимание. Я обращаюсь и к жителям города Владимира, пожалуйста, участвуйте в интернет-голосовании и выскажите свою позицию".Финал конкурса пройдёт в конце ноября. Победители получат диплом и признание того, что они - лучшие в своей сфере. А покупатели узнают, кому можно доверять.