Злоумышленница за денежное вознаграждение, полученное от иностранных граждан, направила в ОМВД более 180 уведомлений о прибытии жителей ближнего зарубежья на территорию России...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Войковскому району задержал подозреваемую в организации незаконной миграции.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Северном округе Москвы полицейские задержали подозреваемую в организации незаконной миграции. Ею оказалась 39-летняя приезжая из ближнего зарубежья.Как установили сотрудники полиции, злоумышленница за денежное вознаграждение, полученное от иностранных граждан, направила в ОМВД более 180 уведомлений о прибытии жителей ближнего зарубежья на территорию России. Также стало известно, что прибывшие иностранные граждане не встали на учет в миграционной службе и находились на территории нашего государства незаконно.По данным фактам были возбуждены 35 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 «Организация незаконной миграции». В настоящее время эти уголовные дела объединены в одно производство. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников преступления, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29