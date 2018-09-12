Ребята узнали про условия приема в ВУЗы системы МВД России, а также о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел.

День открытых дверей для учащихся технико-экономического колледжа, расположенного в городе Вязники, организовали сотрудники Отдела МВД России по Вязниковскому району.Временно исполняющая обязанности начальника отдела по работе с личным составом Наталья Серебренникова рассказала собравшимся про требования, предъявляемые к кандидатам на службу в органы внутренних дел. Учащиеся узнали о том, что при отборе особое внимание уделяется образовательному уровню, морально-деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке.Капитан внутренней службы довела информацию об условиях приема в высшие учебные заведения системы МВД России и специальностях, которые можно получить. Некоторые из учащихся всерьез заинтересовались возможностью обучения в ведомственных ВУЗах и дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел, задавали немало вопросов.В завершении мероприятия Наталья Серебренникова провела небольшую экскурсию по основным службам и подразделениям отдела полиции.Экскурсанты остались довольны проведенной встречей, поблагодарили организаторов за представленную возможность поближе познакомиться со спецификой службы.