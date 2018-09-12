Жуликам в России живется вольготно, так как контрольные
органы чересчур зарегулированы, уверен Андрей Белоусов. Помощник президента
выступил на Восточном экономическом форуме.
Жуликам в России живется вольготно, так как контрольные
органы чересчур зарегулированы, уверен Андрей Белоусов. Помощник президента
выступил на Восточном экономическом форуме.
Давление со стороны контрольно-надзорных органов в России
испытывают, в основном, легальные предприниматели. А вот жулики и преступники
чувствуют себя весьма комфортно, отметил Белоусов.
"Мы с моей точки зрения, очень зарегулировали
контрольно-надзорные органы. Прямо до такой степени их зарегулировали, что они
боятся голову уже поднять", – заявил помощник президента. По мнению
Белоусова, в стране создана "классная" система контрольно-надзорной
деятельности – при которой с людьми, занимающимися незаконным предпринимательством,
ничего нельзя сделать.
При этом легальный предприниматель все больше и больше
испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов. Причина этого
просто – поясняет помощник президента. "Им же надо кого-то контролировать.
Кого? Естественно, того, кто работает "в белую" и нормально себя
чувствует", – сказал Белоусов. Значит, что-то не так в Датском королевстве,
резюмировал чиновник.
Ранее Белоусов предложил российским угольным компаниям
отдавать часть доходов от экспорта в регионы Дальнего Востока. По его мнению,
увеличение пропускной способности Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской
магистралей приведет к росту поставок угля за границу. В связи с этим было бы правильно,
чтобы регионы получили от этого выгоду. Четвертый Восточный экономический форум
проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на
острове Русский с 11 по13 сентября.