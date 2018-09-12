Жуликам в России живется вольготно, так как контрольные органы чересчур зарегулированы, уверен Андрей Белоусов. Помощник президента выступил на Восточном экономическом форуме.

Жуликам в России живется вольготно, так как контрольныеорганы чересчур зарегулированы, уверен Андрей Белоусов. Помощник президентавыступил на Восточном экономическом форуме.Давление со стороны контрольно-надзорных органов в Россиииспытывают, в основном, легальные предприниматели. А вот жулики и преступникичувствуют себя весьма комфортно, отметил Белоусов."Мы с моей точки зрения, очень зарегулироваликонтрольно-надзорные органы. Прямо до такой степени их зарегулировали, что онибоятся голову уже поднять", – заявил помощник президента. По мнениюБелоусова, в стране создана "классная" система контрольно-надзорнойдеятельности – при которой с людьми, занимающимися незаконным предпринимательством,ничего нельзя сделать.При этом легальный предприниматель все больше и большеиспытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов. Причина этогопросто – поясняет помощник президента. "Им же надо кого-то контролировать.Кого? Естественно, того, кто работает "в белую" и нормально себячувствует", – сказал Белоусов. Значит, что-то не так в Датском королевстве,резюмировал чиновник.Ранее Белоусов предложил российским угольным компаниямотдавать часть доходов от экспорта в регионы Дальнего Востока. По его мнению,увеличение пропускной способности Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирскоймагистралей приведет к росту поставок угля за границу. В связи с этим было бы правильно,чтобы регионы получили от этого выгоду. Четвертый Восточный экономический форумпроходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета наострове Русский с 11 по13 сентября.