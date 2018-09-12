Президент Либерии Джордж Веа провел на поле 78 минут в товарищеском матче сборной страны против нигерийской команды. Встреча прошла в Монровии и завершилась в пользу суперорлов со счетом 2:1. 51-летний Веа отличиться в этой игре не смог.

Президент Либерии Джордж Веа провел на поле 78 минут в товарищеском матче сборной страны против нигерийской команды. Встреча прошла в Монровии и завершилась в пользу "суперорлов" со счетом 2:1. 51-летний Веа отличиться в этой игре не смог.По информации РИА Новости, за сборную Нигерии голы забили Генри Оньекуру и Симеон Нванкво. Хозяева поля отквитали один гол в концовке второго тайма. С пенальти отличился Дэниэл Акпейи.Напомним, что нынешний президент Либерии Джордж Веа является обладателем "Золотого мяча". В профессиональном футболе он выступал на позиции нападающего и трижды становился лучшим футболистом Африки.