Александр Овечкин использует навыки хоккеиста не только на льду,
но и в обыденной жизни. Благодаря отменной реакции спортсмен уберег жену
Анастасию Шубскую от удара по голове.
Александр Овечкин использует навыки хоккеиста не только на льду,
но и в обыденной жизни. Благодаря отменной реакции спортсмен уберег жену
Анастасию Шубскую от удара по голове.
Хоккеист вместе с супругой посетил товарищеский матч сборных
Бразилии и Сальвадора, который состоялся на стадине Федэкс-филд близ Вашингтона.
В какой-то момент они решили спуститься с трибун к кромке поля, чтобы поприветствовать
знакомых и пообщаться с прессой.
Во время беседы Александр заметил, что прямо в лицо
Анастасии с огромной скоростью летит мяч. Он выставил вперед руку, защищая супругу,
и принял удар на себя. Шубская не успела даже испугаться.
Этот эпизод попал на видео и моментально распространился в Сети.
Поклонники оценили внимательность быстроту реакции спортсмена.