Александр Овечкин использует навыки хоккеиста не только на льду, но и в обыденной жизни. Благодаря отменной реакции спортсмен уберег жену Анастасию Шубскую от удара по голове.

Александр Овечкин использует навыки хоккеиста не только на льду,но и в обыденной жизни. Благодаря отменной реакции спортсмен уберег женуАнастасию Шубскую от удара по голове.Хоккеист вместе с супругой посетил товарищеский матч сборныхБразилии и Сальвадора, который состоялся на стадине Федэкс-филд близ Вашингтона.В какой-то момент они решили спуститься с трибун к кромке поля, чтобы поприветствоватьзнакомых и пообщаться с прессой.Во время беседы Александр заметил, что прямо в лицоАнастасии с огромной скоростью летит мяч. Он выставил вперед руку, защищая супругу,и принял удар на себя. Шубская не успела даже испугаться.Этот эпизод попал на видео и моментально распространился в Сети.Поклонники оценили внимательность быстроту реакции спортсмена.