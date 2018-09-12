Звезду фильмов Железный человек-3 и Люди Икс: Дни минувшего будущего, китаянку Фань Бинбин, уже два месяца никто не видел. Самая высокооплачиваемая актриса в КНР исчезла. По одной из версий, она скрывается от налоговиков.

Звезду фильмов "Железный человек-3" и "Люди Икс: Дни минувшего будущего", китаянку Фань Бинбин, уже два месяца никто не видел. Самая высокооплачиваемая актриса в КНР исчезла. По одной из версий, она скрывается от налоговиков, сообщает The Hollywood Reporter.Фань Бинбин не только не появляется на публике, но и в соцсети не заходит. Все дело в том, что недавно власти Китая присвоили актрисе "нулевой рейтинг социальной отвественности".В Китае хорошо зарабатывающие знаменитости вынуждены платить более крупные налоги, чем рядовые граждане. Это сделано для того, чтобы в общественном сознании не было "культа денег", и люди не стремились к богатству и роскоши.Последний раз Бин Бин видели в обещственном месте 1 июля, а в Интернте актриса появлялась последний раз 23 числа того же месяца.На счету китаянки участие почти в 50 фильмах.