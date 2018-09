Презентация новинок Apple, которая намечена на завтра, 12 сентября, впервые в истории будет транслироваться через твиттер. Ранее прямой эфир с анонсом новых айфонов могли увидеть только пользователи браузера Safari на i-устройствах, Apple TV и Microsoft Edge на операционной системе Windows 10.

Презентация новинок Apple, которая намечена на завтра, 12 сентября, впервые в истории будет транслироваться через твиттер. Ранее прямой эфир с анонсом новых "айфонов" могли увидеть только пользователи браузера Safari на i-устройствах, Apple TV и Microsoft Edge на операционной системе Windows 10.Напомним, что очередная осенняя конференция Apple запланирована на завтра. Начнется она в 20:00 по московскому времени. Как ожидается, будут показаны три "айфона": 5,8-дюймовый "iPhone Xs" и 6,5-дюймовый "iPhone Xs Max" с OLED-экранами и самой современной начинкой, включая передовой 7-нм процессор А12, и условно "бюджетная" модель "iPhone Xc" с ЖК-дисплеем и поддержкой двух SIM-карт.Join us September 12 at 10 a.m. PDT to watch the #AppleEvent live on Twitter. Tap ∎∎ below and we’ll send you updates on event day. pic.twitter.com/i9mGHTKhvu— Apple (@Apple) 10 сентября 2018 г.Пользователи твиттера, которые хотят посмотреть трансляцию вживую, могут нажать на сердечко под записью Apple, после чего им начнут приходить все уведомления, помеченные хэштегом #AppleEvent. Будут доступны не только анимированные GIF-изображения, но и прямой эфир.∎Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября читайте такжеСделав трансляцию анонса новых "айфонов" доступной в твиттере, Apple стремится охватить как можно большую аудиторию. Прошедшую этим летом конференцию Worldwide Developers Conference (WWDC), например, также впервые могли увидеть пользователи не только браузера Safari, но и Chrome и Firefox.