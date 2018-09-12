С экономического форума во Владивостоке сегодня пришло сразу несколько политических новостей. Причем новостей громких — тут же разлетевшихся по мировым СМИ с пометкой молния. Владимир Путин предложил Японии уже в этом году заключить мирный договор. Президент также сделал заявления и о так называемом деле Скрипалей, и о том, как можно договориться с КНДР.

С экономического форума во Владивостоке сегодня пришло сразу несколько политических новостей. Причем новостей громких — тут же разлетевшихся по мировым СМИ с пометкой "молния". Владимир Путин предложил Японии уже в этом году заключить мирный договор. Президент также сделал заявления и о так называемом деле Скрипалей, и о том, как можно договориться с КНДР. Впрочем, прозвучали и чисто экономические предложения. Например, госкорпорациям поручат размещать на острове Русский центры высоко-технологичных разработок.Очередь в зал пленарных заседаний начала выстраиваться за час до начала. Интерес огромный. Впервые в пленарной сессии помимо России принимают участие лидеры сразу 4 азиатских государств.Те, кому не хватило места в зале, слушали стоя. И не пожалели. Традиционная речь японского премьера Синдзо Абэ — о том, что хорошо бы Москве и Токио подписать мирный договор — получила неожиданное продолжение."Мы с президентом Путиным договорились, что необходимо менять наши подходы к этой проблеме с тем, чтобы наши народы осознавали значение необходимости решить проблему мирного договора. Именно совместная хозяйственная деятельность ведет к установлению доверия и достижению этой цели", — заявил он."Синдзо сказал: давайте поменяем подходы. Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову. Давайте, заключим мирный договор, ну, не сейчас, но до конца года, без всяких предварительных условий [аплодисменты]. Вот я даже не просил поддержать аудиторию меня аплодисментами. Благодарю вас за эту поддержку. А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. И, разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет", — сказал президент России.Эта встреча Путина и Абэ — 22-я. Лидеры договорились о совместной деятельности на спорных, по мнению Токио, островах. Сроки подписания пока не обсуждали, слишком много нюансов."Ну, смотрите на карту Российской Федерации, огромная страна, самая большая в мире по территории и вот эти острова. Это все вопросы морально-политического характера, морально-политического свойства, но они очень острые и чувствительные для наших народов. Поэтому с учетом этого нужно, конечно, аккуратно относиться к подходам в решении этих вопросов. Мы будем стремиться к тому, чтобы ситуация была комфортной для решения всех этих вопросов. Мы хотим их решать, и надеюсь, что когда-нибудь это произойдет", — отметил глава России.Еще одна резонансная тема: отравление в Солсбери. Путина спрашивают: что ему известно о подозреваемых в отравлении гражданах России. По утверждению Лондона, Петров и Баширов — сотрудники ГРУ и получили приказ от руководства страны."Мы, конечно посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли, надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут, это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас, ну, посмотрим в ближайшее время", — отреагировал президент РФ."Они гражданские?" – спросил модератор дискуссии тележурналист Сергей Брилев, руководитель и ведущий программы "Вести в субботу" на канале "Россия"."Гражданские конечно. Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали, пускай они придут к вам, в средства массовой информации", — ответил Путин."Давайте в субботу в студию, я готов", — предложил Брилев.Действовать в рамках международного права. К этому Путин призывает и в отношении Северной Кореи. На полуострове заметно теплеет. Сеул и Пхеньян готовы строить сквозную железную дорогу."В этот раз я приехал на самолете. Но в следующий раз хочу приехать на поезде во Владивосток. И для этого я прошу оказать лидеров содействия для реализации этой мечты", — попросил Ли Нак Ён, премьер-министр Южной Кореи.Лидера КНДР в России ждут в любое время — подтвердил Путин и вспомнил о недавней встрече Ким Чен Ына с Трампом."Действительно, президент Трамп проявил, как он сказал, новаторский подход к взаимодействию с Северной Кореей. Я согласен, это и проявление определенной смелости и новаторского подхода, все верно. Но ведь Северной Корее в ответ на ее действия по денуклеаризации были обещаны гарантии безопасности. И мне представляется контрпродуктивным, когда от Северной Кореи требуют сделать все, а противоположная сторона не будет делать ничего. А Северная Корея тоже только должна поверить на слово, что ей будет хорошо от этого. Значит, гарантии. Какие гарантии могут быть? Международные гарантии. Но если Северная Корея удовлетвориться только исключительно американскими гарантиями, мы будем рады и этому, но это наверно вряд ли так произойдет, нам нужно быть реалистами", — отметил президент России.У Москвы и Сеула — 9 мостов сотрудничества. Газ, судостроение, рыболовство, сельское хозяйство.Монголия заинтересована в железнодорожных перевозках и готова строить у себя газопровод из России в Китай.В неформальном дружеском общении Владимир Путин рассказывает Синдзо Абэ, как накануне угощал китайского коллегу русскими блинами — с дальневосточной начинкой."Рыбаки икрой угощали. Я, правда, больше селедку люблю, чем икру. Пришлось попробовать — неудобно было их обижать", — отметил он.Во время дегустации Си Цзин Пин посетовал — нет рублей, чтобы купить мёд. Коллегу угостил Путин, предложив в шутку вернуть в юанях. Сегодня к теме вернулись. Пора уходить от доллара и торговать в национальных валютах."Это не политическое задание. Это экономическая задача. Можно и в тугриках рассчитываться. Ну да, риски везде есть. А рисков с долларом разве не существует? 20 триллионов уже государственный долг Соединенных Штатов. И все это нагрузка на доллар, между прочим. И чего дальше будет? Никто не знает, ответа на этот вопрос нет. Поэтому риски везде существуют. И их нужно минимизировать. А чтобы минимизировать, что нужно сделать? Диверсифицировать нашу расчетную деятельность", — подчеркнул российский президент.Из беседы с Германом Грефом, председателем правления ПАО "Сбербанк": "Всем нужна альтернатива. Весь вопрос в нахождении механизмов рисков. — За какой период это можно сделать практически?- Это не быстрая история. — Год, два? — Нет. — Десятилетия? — Да"."Мы такие уже работы проводим. Вот недавно "Алроса", допустим, там продала партию алмазов, и это была сделка юани-рубли. Что касается рубля, ну, есть разные оценки, что он стабилизируется. Конечно, санкции — это негативный фактор, потому что сегодня многие выжидают, ждут, когда там ноябрь, когда будет, вот, но я думаю, что все будет нормально, и к концу года ситуация, по крайней мере, будет понятная и каким-то образом стабилизируется", — сообщил Андрей Костин, президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ".Отношения Москвы и Пекина — больше, чем деловые. После землетрясения в провинции Сычуань в 2008-м — всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке принял на отдых более 900 пострадавших детей."Среди них был мальчик, который тогда загадал желание — вернуться в Россию на учебу в будущем. Бутылочку с его посланием, проплывшую в море несколько месяцев, выловил именно сотрудник. Желание этого мальчика сбылось. Теперь он учится в Дальневосточном федеральном университете", — рассказал Си Цзиньпин, председатель КНР.Сейчас Си Цзюньфею — 24 и он вновь во Владивостоке."Я еще ничего не понимал по-русски. И потом очень быстро через несколько недель у меня есть русские друзья. Они помогали мне учиться. И приехать мне в гости", — рассказал он.Чтобы с Дальнего Востока не уезжали — президент поручает правительству подготовить национальную программу развития региона до 2035 года."Нужно стремиться к тому, чтобы темпы экономического роста российского Дальнего Востока были выше среднемировых. Это нужно, прежде всего, чтобы кардинально улучшить качество жизни наших граждан, чтобы уже в ближайшие годы сюда на Дальний Восток из других регионов страны приезжало больше людей, чем уезжает. Стремиться нужно к тому, чтобы как можно больше наших граждан жили, работали, строили свои дома, создавали семьи, растили детей именно здесь, на Дальнем Востоке", — отметил Путин.Крупнейшие компании он просит поддержать остров Русский. Будущий оазис прорывных технологий."Считаю правильным, чтобы наши ведущие компании, корпорации, которые реализуют проекты на Дальнем востоке, а это "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Роскосмос", размещали на острове Русский свои инженеринговые подразделения , центры исследований и разработок. Прошу правительство и руководство компаний рассмотреть это, как прямое поручение, — сообщил Путин.Дальний Восток — еще и налоговая гавань. Капиталы плывут туда, где выгодно."Инвесторы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток смогут вплоть до 2025 года обратиться и получить десятилетнюю льготу по страховым взносам. Я обращаю внимание людей, которые занимаются бизнесом, именно на 10 лет вперед. Для них введена и так называемая дедушкина оговорка, то есть инвесторы получили гарантии неизменностью условий реализации своих проектов".В так называемых ТОРах и свободном порте уже работают 138 новых предприятий. Создано более 16 тысяч рабочих мест. За 5 лет [с 2013 по 2017 годы] инвестиции выросли на 22%.Сегодня на Дальний Восток приходится более четверти прямых иностранных вложений в России, тогда, как еще 5 лет назад было всего 2%. А вот с безвизовым режимом лучше не торопиться."Я — за. Лавров — против, вот он там сидит. А я вынужден прислушиваться к мнению специалистов. Как утверждают сотрудники МИДа, вопросы подобного рода решаются главным образом, в основном, на основе взаимности. Вот мы пока останемся при таком формате решения этих вопросов. Но, безусловно, будем стремиться к снятию всех визовых барьеров", — отметил Путин.На форуме — новые крупные сделки."Подписано несколько соглашений по развитию сотрудничества в области производства сжиженного природного газа, транспортировки его, и потребления в странах азиатско-тихоокеанского региона. Подписано соглашение о строительстве в России в Иркутской области газохимического комбината с участием наших японских партнеров", — сообщил Александр Новак, министр энергетики России.Дальний Восток — это 6 миллионов квадратных километров. Газ, нефть, лес, золото. Крупнейшие железнодорожные магистрали и самый короткий морской путь из Азии в Европу. "Восточный форум" — уникальная возможность превратить дружбу с соседями во взаимовыгодное партнерство.