До мордобоя не дошло, но очень горячо. Ссора Хабиба Нурмагомедова и Тимура Юнусова. Грубые оскорбления. Кто разглядел за ними рекламную кампанию?

До мордобоя не дошло, но очень горячо. Ссора Хабиба Нурмагомедова и Тимура Юнусова. Грубые оскорбления. Кто разглядел за ними рекламную кампанию?"Страдал тяжёлым эмоциональным и психическим расстройством". А ещё — понёс значительные убытки. Боец UFC Майкл Кьеза рассказал о том, почему решил подать в суд на Конора МакГрегора.Кьеза утверждает, что был в том самом нью-йоркском автобусе, на который ирландец и его приятели напали в апреле этого года. В том числе, разбили несколько окон. А осколками — поранило Кьезу. В итоге, он был вынужден прервать выступления. Лишился премиальных, потратился на врачей. Плюс — перенёс сильнейший стресс.В общем, МакГрегору теперь придется отвечать. Хотя время — не самое подходящее. Всё-таки надо готовиться к титульному супер-бою с Хабибом Нурмагомедовым. У последнего, впрочем, разгорелся свой конфликт, не менее жаркий. С Тимуром Юнусовым. Более известным, как рэпер Тимати.Причина — концерт прописанного на лейбле Тимати Егора Крида. Он должен был пройти в Махачкале. Многие, наверняка, знают, что концерт, в итоге, отменили. Из-за того, что сам Крид, якобы постоянно получал угрозы в соцсетях. Нурмагомедов бан поддержал. Тимати такую позицию не понял. Ну а дальше — совсем уж горячо.Реакция чемпиона — жёсткая, если не сказать грубая. Назвал тех, кто с ним спорил, "тварями". Вот только потом взял и закрыл комментарии. Как все это понимать?Спор о современной музыке, морали и свободе слова ведут почетный депутат Дагестана по прозвищу Орел и заслуженный артист Чечни, известный как мистер Блэк Стар. Причем изначально ни Тимати, ни других артистов его лейбла, в этой истории не было.Три недели назад боец UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в своем Инстаграме видео с махачкалинского концерта рэперов HammAli & Navai – авторов трека "Пустите меня на танцпол пьяным подвигаться". Боец спросил у подписчиков: "Разве это завещали нам праведные предшественники?". Те сработали на опережение, и атаковали соцсети певца Егора Крида, который как раз собирался выступить в Махачкале. Музыканту всячески дали понять, что в Дагестане его не ждут. Использовались слова "покалечить", "изнасиловать", "убить"."Сейчас известнее дагестанца, чем Хабиб Нурмагомедов, наверное, не найти. Он же является сейчас лидером общественного мнения, и на него стремятся быть похожими. Тем более, в Дагестане, мы знаем, что там очень популярны единоборства. Поэтому, бесспорно, Хабиб в более выгодной позиции для Дагестана, чем Тимати и Крид", — считает Александр Шлеменко, боец смешанных единоборств.Нурмагомедов, хоть и не призывал к отмене концерта, изменениям в гастрольном графике Егора Крида порадовался. И вот тут на защиту певца вышел его друг и начальник – владелец лейбла "Блэк Стар" Тимати."Надо уважать чужое мнение. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, — это как-то неправильно. Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне, это глупо", — написал Тимати на своей странице в соцсети.Тимати даже хотел побеседовать с Хабибом лично – говорит, что звонил ему, но тот не взял трубку. Просил перезвонить, но ответ получил снова через соцсети. И, хотя ни одного имени боец в своем посте так и не назвал, все поняли, кого спортсмен имел в виду под словом "твари"."Если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне, типа я не имею права на своё мнение — это смешно, какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь, и кого прислушиваюсь", — ответил Хабиб Нурмагомедов.В перепалке бойца и артиста не без труда можно разглядеть все признаки PR-кампании. Взять хотя бы те факты, что до боя Нурмагомедов-Макгрегор осталось меньше месяца, а Тимати недавно разругался с популярной радиостанцией, а его клипы сняли с эфира на крупном музыкальном канале. Впрочем, эксперты за такую работу пиарщикам пока ставят двойку."Если вспомнить историю с одним фильмом, в которую были вовлечены люди из высшего состава власти, то даже у них это вышло из-под контроля и привело к поджиганию кинотеатров. Будет здорово, если все закончится миром и все выйдут с достоинством из этой глупой ситуации", — полагает Федор Фомин, продюсер.Волну хайпа, которую подняли Хабиб и Тимати, решил оседлать Сергей Шнуров. Устроил опрос в твиттере, и пока симпатии интернет-публики на стороне мистера Блэк Стар.А вот в другом противостоянии – с Конором МакГрегором – дагестанский боец, напротив, фаворит. Согласно статистике букмекеров, шансов победить ирландца в октагоне у Хабиба больше, чем побороть Тимати в Инстаграме.