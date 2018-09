27-летний американский рэпер Young Thug (настоящее имя Джеффри Ламар Уильямс) добровольно сдался властям буквально за несколько дней до выхода своего нового альбома On The Rvn. На музыканте висит висит 8 обвинений в хранении и распространении наркотиков.

27-летний американский рэпер Young Thug (настоящее имя Джеффри Ламар Уильямс) добровольно сдался властям буквально за несколько дней до выхода своего нового альбома "On The Rvn". На музыканте висит висит 8 обвинений в хранении и распространении наркотиков, сообщает Fader.Уильямс часто нарушал закон в посоледнее время. В августе, во время презентации альбома "Slime Language" рэпера и его друзей задержали за незаконное хранение оружия, среди которых были автоматы, и запрещенных веществ.Знакомые артиста говорят, что ему светит большой срок.Альбом "On The Rvn" должен был выйти 11 сентября, однако поклонники Youn Thug так и не дождались релиза.Дальнейшая судьба музыканта пока неизвестна.