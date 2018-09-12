Австралийский велогонщик Роан Деннис, представляющий команду BMC Racing, оказался победителем 16-го этапа многодневки Вуэльта Испании. В индивидуальной гонке с раздельным стартом он проехал дистанцию в 32 километра за 37 минут 57 секунд.

Австралийский велогонщик Роан Деннис, представляющий команду BMC Racing, оказался победителем 16-го этапа многодневки "Вуэльта Испании". В индивидуальной гонке с раздельным стартом он проехал дистанцию в 32 километра за 37 минут 57 секунд.Вслед за Роаном Деннисом к финишу приехал его партнер по команде Джозеф Росскопф. Американец отстал от победителя на 50 секунд. Третьим стал испанский велогонщик Хонатан Кастровьехо (+50 секунд), представляющий команду Sky.Россиянин Ильнур Закарин (Katusha Alpecin) занял 34-е место. Его отставание от победителя составило 2 минуты 19 секунд. В общем зачете Закарин находится на 30-й позиции. Лидером же остался британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott.