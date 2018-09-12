Роман Гриценко покинул Дом-2. Один из самых ярких участников скандально известного телепроекта объяснил, почему принял такое решение.

Роман Гриценко покинул "Дом-2". Один из самых ярких участников скандально известного телепроекта объяснил, почему принял такое решение.23-летний Роман Гриценко был ключевой фигурой на реалити-шоу "Дом-2". Дело в том, что на протяжении нескольких месяцев участник телепроекта ухаживал за ведущей Ольгой Бузовой. Та принимала знаки внимания Гриценко, однако неизменно говорила, что вряд ли у них возможно будущее. Такие слова не охлаждали пыл Романа. Однако сейчас все изменилось.На днях в Сети появились слухи. что Роман Гриценко покинул "Дом-2". Сейчас мужчина подтвердил эту информацию. "Я ничего не имею против шоу. Это место многое мне дало. Просто пришло время расти, двигаться дальше. Я понял, что занимаю чужое место на проекте, ведь на "Доме-2" нужно строить любовь, а мне это, к сожалению, так и не удалось", – цитирует Романа Гриценко .По словам мужчины, он принял такое решение после нескольких месяцев раздумий. Гриценко благодарен ведущим, которые позволили ему покинуть телепроект без традиционного голосования. К слову, Гриценко заявил, что Бузова не имеет никакого отношения к его уходу. "Однако Оля является для меня большим мотиватором. Я хочу, чтобы в будущем она мною очень гордилась", – подчеркнул мужчина.Гриценко поделился планами на будущее. Теперь он намерен найти себя в предпринимательской деятельности. По мнению некоторых поклонников, Роман собирается заняться бизнесом вместе с другим участником реалити Александром Гобозовым. На такие мысли натолкнул фанатов шоу сам Александр, когда опубликовал общее фото с Романом, а в подписи намекнул на некий совместный проект.