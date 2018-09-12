Скандальная экс-участница телестройки Дарья Друзьяк, уверяющая, что носит ребенка от знаменитого певца Александра Серова, ведет красивую и яркую жизнь. Во всяком случае, таковой 29-летняя модель показывает ее на своей страничке в Instagram.
Скандальная экс-участница телестройки Дарья Друзьяк, уверяющая, что носит ребенка от знаменитого певца Александра Серова, ведет красивую и яркую жизнь. Во всяком случае, таковой 29-летняя модель показывает ее на своей страничке в Instagram.
Появление девушки на шоу Андрея Малахов "Прямой эфир"
никого не оставило равнодушным. Дарья умеет отстаивать свое мнение и любит спорить,
за что ее невзлюбили некоторые пользователи Сети, оставляющие нелестные отзывы в
ее адрес.
Друзьяк обожает фотосессии, которыми любит хвастаться
в своем микроблоге. К слову, на ее аккаунт подписаны 185 тысяч человек.
По словам певицы Саши
Рэй, которая познакомила модель с Серовым, Дарья после ухода из
"Дома-2" всеми силами пыталась зацепиться в шоу-бизнесе.
Девушка очень уверена в себе и считает, что достойна покорить российскую "фабрику
грез".
Модель любит путешествовать и ни в чем себе не
отказывать. Не стесняется она и демонстрировать свое тело.
Дарья занимается спортом и следит за фигурой. Позже
она публикует результаты своих достижений.