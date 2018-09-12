Скандальная экс-участница телестройки Дарья Друзьяк, уверяющая, что носит ребенка от знаменитого певца Александра Серова, ведет красивую и яркую жизнь. Во всяком случае, таковой 29-летняя модель показывает ее на своей страничке в Instagram.

Скандальная экс-участница телестройки Дарья Друзьяк, уверяющая, что носит ребенка от знаменитого певца Александра Серова, ведет красивую и яркую жизнь. Во всяком случае, таковой 29-летняя модель показывает ее на своей страничке в Instagram.Появление девушки на шоу Андрея Малахов "Прямой эфир"никого не оставило равнодушным. Дарья умеет отстаивать свое мнение и любит спорить,за что ее невзлюбили некоторые пользователи Сети, оставляющие нелестные отзывы вее адрес.Друзьяк обожает фотосессии, которыми любит хвастатьсяв своем микроблоге. К слову, на ее аккаунт подписаны 185 тысяч человек.По словам певицы СашиРэй, которая познакомила модель с Серовым, Дарья после ухода из"Дома-2" всеми силами пыталась зацепиться в шоу-бизнесе.Девушка очень уверена в себе и считает, что достойна покорить российскую "фабрикугрез".Модель любит путешествовать и ни в чем себе неотказывать. Не стесняется она и демонстрировать свое тело.Дарья занимается спортом и следит за фигурой. Позжеона публикует результаты своих достижений.