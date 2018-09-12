Молодежная сборная России по футболу провела в Нижнем Новгороде матч отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года против команды из Сербии. Россияне, поведя первыми, в итоге уступили сопернику со счетом 1:2. Победа сербов гарантировала им первое место в группе.

Молодежная сборная России по футболу провела в Нижнем Новгороде матч отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года против команды из Сербии. Россияне, поведя первыми, в итоге уступили сопернику со счетом 1:2. Победа сербов гарантировала им первое место в группе.Российская команда (игроки не старше 21 года) вышла вперед в счете на 62-й минуте. Автором первого гола стал Никита Чернов. Однако вскоре сербы отыгрались с пенальти. У гостей отличился Лука Йович.На 88-й минуте игры Александар Лутовац установил окончательный счет в этом матче – 2:1 в пользу сборной Сербии. Российская команда проведет следующую встречу в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы у себя дома. Ее соперником станет сборная Македонии.После восьми встреч в седьмой группе лидируют сербы, досрочно обеспечившие себе первое место (24 очка). Россияне пока занимают вторую позицию, набрав 16 баллов.