Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал в провинции Идлиб более 30 обстрелов со стороны террористов. Между тем, на этих территориях действует режим прекращения боевых действий.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал в провинции Идлиб более 30 обстрелов со стороны террористов. Между тем, на этих территориях действует режим прекращения боевых действий.Как уточняет "Интерфакс", в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Джубб-эз-Заур (трижды), Нахшебба (дважды), Арафит, Икко, Кинсибба, Касталь Каллас, Акч-Баэр провинции Латакия, квартала научно-исследовательского центра (дважды), районов Хара, Хандрат, юго-западной окраины города Алеппо, населенных пунктов Фан-эль-Кибли (12 раз), Абу-Дали (шесть раз), Зелакият провинции Хама и западных окраин города Хама.Руководитель ЦПВС генерал-лейтенант Владимир Савченко на брифинге добавил, что также зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб, и населенного пункта Телль-Рифъат провинции Алеппо со стороны протурецких формирований в округе Африн.