Мужская сборная России по волейболу провела первый матч на чемпионате мира. В итальянском Бари наша команда в трех партиях обыграла сборную Австралии.

Мужская сборная России по волейболу провела первый матч на чемпионате мира. В итальянском Бари наша команда в трех партиях обыграла сборную Австралии.В первой партии россияне столкнулись с сопротивлением австралийцев – 25:21. Во второй партии преимущество нашей команды было чуть более заметным – 25:20. В третьей партии сборная России выглядела еще убедительнее – 25:16.В итоге победа российской сборной 3:0. Самыми результативными в нашей команде стали Максим Михайлов и Дмитрий Мусэрский — 18 и 17 очков соответственно. В пятницу наша команда проведет второй матч на турнире — со сборной Туниса.