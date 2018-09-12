Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов одержал победу на легкоатлетическом турнире в австрийском Линце. 21-летний россиянин первенствовал в международном соревновании после того, как покорил планку на высоте 5,82 метра.

Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов одержал победу на легкоатлетическом турнире в австрийском Линце. 21-летний россиянин первенствовал в международном соревновании после того, как покорил планку на высоте 5,82 метра.На втором месте расположился итальянец Клаудио Стекки, успешно покоривший высоту 5,67 метра, а замкнул тройку лучших норвежский прыгун Сондре Гуттормсен. Его результат составил 5,60 метра.Ранее Морунов уже одерживал несколько побед на международных соревнованиях. Одна из предыдущих была одержана в Брюсселе, где россиянин победил на турнире в хорватском Загребе, где победу ему обеспечил прыжок на 5,76 метра.