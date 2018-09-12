Первый день принес в копилку российской сборной четыре медали. Дина Аверина выиграла упражнения с обручем и мячом, ее сестра Арина взяла бронзу в обруче, Александра Солдатова стала второй в упражнениях с мячом. Турнир проходит всю неделю и является квалификационным на Олимпийские игры в Токио.

Первый день принес в копилку российской сборной четыре медали. Дина Аверина выиграла упражнения с обручем и мячом, ее сестра Арина взяла бронзу в обруче, Александра Солдатова стала второй в упражнениях с мячом. Турнир проходит всю неделю и является квалификационным на Олимпийские игры в Токио.Целый сектор на софийской арене "армеец" в российских флагах. Поддержать команду в Болгарию приехали болельщики со всей страны. Похоже, сработало. В первый день соревнований у россиянок четыре медали. Но, не без неожиданностей. В упражнениях с обручем в традиционное семейное соперничество двух Авериных вмешалась израильтянка Линой Ашрам. Та самая, которая крутит обруч даже на носу. У неё серебро. Остальные медали у сестёр. Дина — первая, Арина — третья.Следом — финал в упражнениях с мячом. На ковёр снова выходит Дина Аверина под музыку из балета "Петрушка" Стравинского. Задор и игривость — в траектории полёта мяча, пируэтах, в движении глаз и даже бровей — чемпионское сочетание, и снова верхняя ступень пьедестала.Второй в упражнении с мячом стала еще одна россиянка — Александра Солдатова. Это тот случай, когда серебро также дорого, как и золото. Ведь гимнастка только-только оправилась от травмы.Грациозность, сложные вращения, невероятные повороты, музыка из балета "Дон Кихот" так подходит характеру гимнастки. Дине Авериной Солдатова проиграла всего одну десятую балла. Конкуренция невероятная.Серьёзная борьба развернулась за бронзу. На награду в упражнениях с мячом претендовали израильтянка и две итальянки. В итоге, медаль все же отправляется на Апеннинский полуостров. Третья в мире — Александра Агиургиукулезе.И это только начало. В Софии разыграют ещё 7 комплектов медалей. Впереди: индивидуальные упражнения с булавами и лентой, многоборье и групповые состязания. У Российской сборной планы амбициозны, но уже традиционны — увезти с чемпионата мира большую часть наград.