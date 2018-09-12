На территории пройдут соревнования по велоспорту

На территории пройдут соревнования по велоспортуС 12 по 14 сентября в Костроме ограничат въезд всех видов транспорта в парк «Берендеевка», сообщают в пресс-службе городской администрации.Это связано с проведением Чемпионата России по велоспорту-шоссе. Спортсмены будут находиться в парке с 11 часов до 15.00.На въезде на территорию со стороны улицы Ленина (в районе кафе) и проспекта Мира (в районе Ипподрома) установили запрещающие дорожные знаки, бетонные блоки и спецтехника.