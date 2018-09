Проанализировав карту сайта Apple накануне сегодняшней презентации, разработчик из Ирландии Стив Траутон-Смит обнаружил упоминания названия и ряда характеристик еще не представленных iPhone.

Проанализировав карту сайта Apple накануне сегодняшней презентации, разработчик из Ирландии Стив Траутон-Смит обнаружил упоминания названия и ряда характеристик еще не представленных iPhone.Not only do we know the product names from that sitemap, but all the available variants, sizes and colors. That's a lot of iPhone Xr's! pic.twitter.com/hnYpyObMAw— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 12 сентября 2018 г.Названия, размер дисплея и варианты размера встроенной памяти содержались в адресах страниц для предварительного заказа новинок, которые должны были стать доступны посетителям сайта Apple через некоторое время после анонса.Если это не попытка Apple поводить за нос IT-издания накануне презентации, что маловероятно, новые iPhone, как и сообщали ранее СМИ со ссылкой на близкие к компании источники, получат названия iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.Стало известно и сколько будет памяти в новых iPhone. Более дорогие iPhone XS обоих размеров (с дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюйма) получат накопители на 64, 256 или 512 гигабайт — то есть по максимальной емкости встроенной памяти Apple догонит Samsung с ее 512-гигабайтным Galaxy Note9. Смартфоны выйдут в трех цветах: "космическом сером", серебристом и "золотом".Что касается чуть более доступного (предполагаемая цена — от 800 евро) iPhone XR, цветов у него будет сразу шесть: черный, белый, красный, желтый, "коралловый" (розовый) и голубой. Вариантов емкости накопителя при этом будет три: 64, 128 и 256 гигабайт.