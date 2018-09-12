Конкурс лучших поселений Владимирской области проходил с 20 по 31 августа.

Конкурс лучших поселений Владимирской области проходил с 20 по 31 августа.В список малых населённых пунктов с населением до 1000 человек заявили 67 деревень из 13 районов области. Абсолютным лидером голосования стало селение Пески Вязниковского района. Деревня Пески получила 1187 голосов. Ближайший преследователь - деревня Санино Петушинского района - отстаёт от Песков почти вдвое, за неё проголосовали 687 человек.По писцовым книгам 1637-47 годов сельцо Пески значится за Львом Ждановым-Шиповым. Церковь в Песках в первый раз построили в 1870 году, а приход открыли с 1873 года. В годы советской власти до 1998 года село входило в состав Илевниковского сельсовета, было центральной усадьбой колхоза «Заря». Сейчас в Песках живут около 500 человек, в деревне есть Дом культуры, Песковская начальная общеобразовательная школа, ФАП и отделение связи.В список больших деревень с населением до 3,5 тыс. попали 9 населённых пунктов. Здесь также с большим перевесом победило знаменитое село Сима Юрьев-Польского района, где скончался герой Отечественной войны 1812 года Пётр Багратион. Село получило 759 голосов и обогнало деревню Степанцево Вязниковского района на 423 голоса.Село Сима впервые упоминают в XIV веке. Село принадлежало Добрынским, состоявшим на московской службе потомкам князей Смоленских. По этому селу имел прозвище Хабар Симский, выдающийся воевода Василия III. В XVI веке село Сима стало царской вотчиной и принадлежало царю Ивану IV Грозному. В 1708 году Пётр I подарил село князю Голицыну за победу над шведами под деревней Лесной.Сейчас в Симе живут около 1,5 тыс. человек, там есть школа, детский сад, сельский дом культуры, амбулатория № 2 Юрьев-Польской ЦРБ, почта. У Симы есть и достопримечательности - церковь Дмитрия Солунского (1775 год), усадьба Голицыных, памятник на месте первой могилы князя Петра Багратиона.Участников конкурса торжественно наградят в сентябре 2018 года. Самая красивая деревня получит Гран-при - 150 тысяч рублей. Кроме этого, в каждой группе определят по 3 победителя, которые получат по 80, 50 и 30 тысяч рублей.