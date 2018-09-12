11 сентября известная певица отметила День
рождения. В честь праздника она преподнесла поклонникам сюрприз.
11 сентября известная певица отметила День
рождения. В честь праздника она преподнесла поклонникам сюрприз.
Звезда 90-х поделилась на
своей странице в Instagram
новым роликом, где представила песню "Настоящий мужчина". В нем
она предстала в обтягивающем блестящем комбинезоне, поверх которого надела
черный фрак.
Народ оценил как свежую
песню, так и отличную физическую форму Лады Дэнс. Действительно, ее стройности в
этом возрасте можно только позавидовать. "Отличный наряд!", "Спасибо
за красоту, хореографию и костюмы!", "Фигура просто супер, молодец!", "В отличной форме, так держать, красотка",
– написали пользователи соцсети.
Фолловеры мужчины даже пришли
в возбуждение от форм именинницы. "Ладочка, с днем рождения Вас! Целую, люблю и слушаю с удовольствием.
Удачи Вам! А костюм Ваш соблазняет и возбуждает! Так держать!", "Классный новый образ. Костюм секси-пекси",
– прокомментировали образ певицы подписчики.
Напомним, что до начала сольной карьеры Лада была солисткой
группы "Женсовет". Дополнительную известность ей принесло кино. Певице
досталась одна из главных ролей в фильме "Бальзаковский возраст, или все мужики
сво…". Там ее партнерами по площадке стали такие известные актрисы,
как Вера Алентова, Алика Смехова, Жанна Эппле и Юлия Меньшова.