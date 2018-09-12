11 сентября известная певица отметила День рождения. В честь праздника она преподнесла поклонникам сюрприз.

11 сентября известная певица отметила Деньрождения. В честь праздника она преподнесла поклонникам сюрприз.Звезда 90-х поделилась насвоей странице в Instagramновым роликом, где представила песню "Настоящий мужчина". В немона предстала в обтягивающем блестящем комбинезоне, поверх которого наделачерный фрак.Народ оценил как свежуюпесню, так и отличную физическую форму Лады Дэнс. Действительно, ее стройности вэтом возрасте можно только позавидовать. "Отличный наряд!", "Спасибоза красоту, хореографию и костюмы!", "Фигура просто супер, молодец!", "В отличной форме, так держать, красотка",– написали пользователи соцсети.Фолловеры мужчины даже пришлив возбуждение от форм именинницы. "Ладочка, с днем рождения Вас! Целую, люблю и слушаю с удовольствием.Удачи Вам! А костюм Ваш соблазняет и возбуждает! Так держать!", "Классный новый образ. Костюм секси-пекси",– прокомментировали образ певицы подписчики.Напомним, что до начала сольной карьеры Лада была солисткойгруппы "Женсовет". Дополнительную известность ей принесло кино. Певицедосталась одна из главных ролей в фильме "Бальзаковский возраст, или все мужикисво…". Там ее партнерами по площадке стали такие известные актрисы,как Вера Алентова, Алика Смехова, Жанна Эппле и Юлия Меньшова.