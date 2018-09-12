В Германии семь футболистов дублирующей команды любительского клуба 1920 Мыл из городка Вассенберг были отчислены за фотографию, где игроки были запечатлены со вскинутыми вверх правыми руками. Инициатором фотографии стал главный спонсор команды.

В Германии семь футболистов дублирующей команды любительского клуба "1920 Мыл" из городка Вассенберг были отчислены за фотографию, где игроки были запечатлены со вскинутыми вверх правыми руками.Примечательно, что фотографию сделал Энгин Арслан, являющийся хозяином кебабного ресторана и одновременно спонсором команды, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на The Sun. Он попросил футболистов изобразить забавную позу на командной фотографии после чего семь игроков изобразили нацистское приветствие.Арслан выложил снимок в соцсети, однако уже спустя несколько минут все-таки удалил его. Впрочем, это не ускользнуло от руководителей "Мыла" – они успели заметить фотографию, в результате чего игроки были отчислены из команды, а со спонсором было принято решение прекратить сотрудничество.Футболисты принесли свои извинения за случившееся.