Съемочные группы нескольких ближневосточных и одного американского телеканалов вместе с так называемой гуманитарной организацией Белые каски уже сняли 9 постановочных, провокационных видеороликов. На них запечатлена постановочная химическая атака в сирийской провинции Идлиб.

Съемочные группы нескольких ближневосточных и одного американского телеканалов вместе с так называемой "гуманитарной" организацией "Белые каски" уже сняли 9 постановочных, провокационных видеороликов. На них запечатлена постановочная химическая атака в сирийской провинции Идлиб.Правда, удачными вышли не все кадры. Поэтому в ООН и Организацию по запрещению химического оружия отправят только два материала, остальные разместят в социальных сетях. Об этом стало известно специалистам российского центра по примирению сторон из надежного источника.Также сообщается, что в фейковых химических атаках участвуют 22 ребенка с родителями и группа сирот, которых украли из лагерей беженцев. Первые изображают пострадавших, вторые – погибших от химического оружия.Более того, у российских военных есть данные, что террористы из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) и "Белые каски" действительно планируют применить ядовитый хлор для большей правдоподобности.Первая информация о том, что в сирийском населенном пункте Джиср-Эш-Шугур собираются группы журналистов, готовые к съемкам постановок, появилась еще вчера. Туда же привезли две бочки с хлором.Кстати, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что ее страна может присоединиться к коалиции, которая собирается ударить по Дамаску, если он применит химическое оружие. Липовая атака в Идлибе может стать тем самым спусковым крючком.