Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска Евгению Чуплинскому. Экс-сотрудник МВД обвиняется в жестокой расправе над 19 женщинами. При этом присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Почему пожизненный приговор Чуплинскому был отменен?

Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска Евгению Чуплинскому. Экс-сотрудник МВД обвиняется в жестокой расправе над 19 женщинами. При этом присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Почему пожизненный приговор Чуплинскому был отменен? И значит ли это, что он все же сможет выйти на свободу?"Я этого преступления не совершал", — заявил Чуплинский на последнем слове в суде.Обвиняемый в убийстве 19 женщин бывший новосибирский милиционер Евгений Чуплинский во время судебных заседаний неоднократно заявлял о своей невиновности. Однако присяжные после изучения представленных доказательств Чуплинскому не поверили. Приговор был суров: пожизненное лишение свободы, а потому решение Верховного суда отменить приговор бывшему милиционеру прозвучало неожиданно. Ведь в 2016 году имя Евгения Чуплинского прогремело на всю Сибирь. Мужчина был задержан после проведения молекулярно-генетической экспертизы. Исследование установило его причастность к убийству жительницы Новосибирска, промышлявшей проституцией. Позже он в деталях рассказал еще о почти двух десятках аналогичных преступлений.Во время следственных экспериментов Евгений Чуплинский рассказал множество подробностей. Жертвы, по его словам, были в основном дамами лёгкого поведения — высокие и стройные брюнетки. Части их тел после убийства таксист разбрасывал в лесах по всей Новосибирской области. Адвокат бывшего милиционера считает, что эти показания его подзащитный дал под давлением."Находясь в условиях СИЗО, в ходе оказываемого на него давления, как физического, так и морального и психологического, он поставил меня в известность, что принял решение дать так называемые признательные показания", — заявил адвокат Чуплинского Михаил Жуков.В правоохранительных органах считают, что история про якобы имевший место самооговор — всего лишь попытка отсрочить исполнение приговора. У следователей имеются неоспоримые доказательства вины бывшего милиционера."В результате использования следователями Следственного комитета России самых современных возможностей молекулярно-генетических исследований на предметах, изъятых при проведения ряда осмотров, фрагментов тел потерпевших, был обнаружен генотип предполагаемого серийного убийцы. В 2016 году в результате непрерывно проводившихся молекулярно-генетических исследований было установлено совпадение с биологическим образцом Чуплинского", — сообщил старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.В Верховном суде, который отменил громкий приговор, как выяснилось, в виновности бывшего милиционера никто не сомневается: дело в формальных недочётах. Повторное рассмотрение будет недолгим."Верховным судом отменен приговор в отношении Чуплинского. Дело направлено на новое судебное рассмотрение. Это значит, что вердикт, вынесенный присяжными заседателями о виновности Чуплинского в совершении 19 преступлений, и признание его виновным и не заслуживающим снисхождения, оставлен без изменения. На стадии обсуждения последствий вердикта будут рассматриваться только характеризующие Чуплинского материалы, а также документы, необходимые для разрешения гражданского иска", — проинформировала прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.Решение Верховного суда никак не поможет Евгению Чуплинскому выйти на свободу. После того, как дело вернется в Новосибирск, служителям Фемиды останется устранить недочеты и решить, какое именно наказание заслуживает Евгений Чуплинский. С учётом того, что на счету бывшего милиционера 19 жертв, вряд ли стоит рассчитывать на приговор более мягкий, чем пожизненное лишение свободы.