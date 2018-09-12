Американские военные оказались в центре нового международного скандала. Стало известно, что они проводили эксперименты над людьми. Опыты ставили в секретной лаборатории в пригороде Тбилиси. Десятки тех, на ком тестировали биологическое оружие, не выжили. Сенсационные доказательства представил бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе.

Американские военные оказались в центре нового международного скандала. Стало известно, что они проводили эксперименты над людьми. Опыты ставили в секретной лаборатории в пригороде Тбилиси. Десятки тех, на ком тестировали биологическое оружие, не выжили. Сенсационные доказательства представил бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе.Вот она — та самая лаборатория — в сорока километрах от Тбилиси, за высоким забором и колючей проволокой.Экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе с документами в руках берется доказать: в ней годами проводили эксперименты над людьми — под видом лечения от гепатита С испытывали запрещенные химические препараты."За апрель и август шестнадцатого года в апреле умирает 30 человек, в августе — 13 человек. Вызывает недоумение то обстоятельство, что в графе "причина смерти" значится запись "неизвестно". Никаких расследований по поводу причин их смерти не проводилось", — рассказывает он.Лабораторию открыли в 2011-м — на кадрах церемонии тогда — президент Грузии Саакашвили, американский сенатор Ричард Лугар (его именем она позже будет названа) и помощник министра обороны США. Принадлежности центра к военному ведомству не скрывали."Это военная лаборатория для исследования биологических штаммов. Есть предположения, что именно они распространили краснуху, поскольку в Грузии как раз после их появления была эпидемия краснухи", — говорит Джеффри Сильверман, американский журналист.Сильверман обвинил центр Лугара в испытаниях биологического оружия, а сразу после этого его избили в Тбилиси, а потом допрашивала грузинская разведка. Хотя факты были налицо: в поселке Алексеевка — он прямо у стен лаборатории — вдруг люди стали жаловаться на странные симптомы.Люди стали болеть и умирать. Онкология. Поселок просто вымирает.Когда в Грузии сменилась власть, лаборатория постепенно стала переходить под контроль местного министерства здравоохранения. Тогда же в центр Лугара впервые попала пресса — вот кадры из фильма нашего коллеги Александра Рогаткина "Убойная пробирка".В холодильниках — штаммы сибирской язвы и чумы. И сюда впервые пустили российское телевидение. Смертельно опасные вирусы в количествах, достаточных для уничтожения целого города — но это лишь для исследования — уверяли сотрудники центра."Вот это на случай землетрясений".Биологическое оружие вообще крайне сложно контролировать, а доказать его использование практически невозможно. С центром Лугара в разное время связывали вспышку чумы свиней на постсоветском пространстве и нашествие на Грузию тропических комаров, зараженных желтой лихорадкой."Наши специалисты там были, знакомились, и есть их заключение о том, что эта лаборатория направлена на наступательные цели. Создание и применение военно-биологических рецептур. Другого применения у нее нет. Гиоргадзе прав", — заключил Геннадий Онищенко, в 1996 — 2013 годах – главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы.После этого не такими уж неправдоподобными кажутся и вот эти копии патентов из центра Лугара — на квадрокоптер, с которого распыляют инфицированных насекомых, или на снаряды, начиненные токсичными веществами. Устройства точно не из медицинского арсенала."Если эта лаборатория работает в русле провозглашенных целей, то есть изучения и защиты здоровья до изучения возможных факторов угроз, зачем в лаборатории находится патент на систему доставки зараженных комаров, насекомых то есть — квадрокоптеры, которые распыляют?" – задает вопрос Гиоргадзе, в 1993-1995 годах – министр государственной безопасности Грузии.Центр Лугара — не единственный. На американские деньги строятся подобные биологические лаборатории в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, на Украине — вдоль российских границ.В США их военное предназначение отрицают, но так уже было — с секретными тюрьмами ЦРУ, подобными Гуантанамо — их существование под давлением международной общественности все-таки пришлось признать.