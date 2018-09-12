Похолодание в Москву придет в ночь на 14 сентября, но в выходные еще будет относительно тепло, а со следующей недели средняя дневная температура понизится примерно до 0°.

Похолодание в Москву придет в ночь на 14 сентября, но в выходные еще будет относительно тепло, а со следующей недели средняя дневная температура понизится примерно до 0°.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в Гидрометцентре России, объяснив столь резкое понижение температуры приходом холодного антициклона из Скандинавии.Отмечается, что 17 сентября при умеренном ветре в течение суток градусники будут показывать -2°…+3°. По мнению сотрудников Гидрометцентра, это близко к климатической норме. 15 сентября ветер ослабеет, а температура еще немного понизится, хотя обойдется и без существенных осадков.Надвигающийся холодный циклон спровоцирует в столичном регионе 12 и 13 сентября дождливую погоду и ветер, порывы которого могут достигать 12-18 метров в секунду.12 сентября в Москве будет +21°…+23°, по области +19°…+24°. 13 сентября температура понизится до +18°…+20°, в Подмосковье +16°…+21°.