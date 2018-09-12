Сотрудники полиции решили помочь ребятам 9-11 классов с выбором и провели беседу на правовые темы в ГБОУ школе «Содружество».

В школе «Содружество» сотрудники полиции рассказали школьникам как стать сотрудниками органов внутренних дел.С началом нового учебного года многие школьники задумываются, куда они в дальнейшем пойдут учиться. Сотрудники полиции решили помочь ребятам 9-11 классов с выбором и провели беседу на правовые темы в ГБОУ школе «Содружество».На мероприятии присутствовали начальник ОДН майор полиции Ольга Родионова, инспектор ОДН младший лейтенант полиции Сергей Гудков и помощник начальника по РЛС майор внутренней службы Наталья Гальцева. Они провели со школьниками профилактическую беседу. Полицейские агитировали ребят вести здоровый образ жизни, а заодно предложили поступить в Университет МВД и стать частью их дружного коллектива. Школьникам рассказали об особенностях службы в полиции, о том, что эта профессия сложная, но интересная. Затем гости ответили на все вопросы школьников.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18