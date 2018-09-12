Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного округа столицы задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму более 12 миллионов рублей...

"Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного округа столицы задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму более 12 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В дежурную часть ОМВД России по району Нижегородский обратился предприниматель с заявлением о хищении со склада более 3 тысяч коробок с обувью. Злоумышленник представился охраннику сотрудником правоохранительных органов и вывез с территории склада имущество на семи грузовых автомашинах", - рассказала Ирина Волк.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Нижегородский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.В результате оперативно-розыскных мероприятий в г. Зеленограде по месту жительства задержан ранее судимый 25-летний житель столицы. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Три фуры с коробками обуви были задержаны сотрудниками ГИБДД на посту в г. Воскресенске Московской области", - добавила официальный представитель ведомства.В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк