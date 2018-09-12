Целью визита сотрудников полиции было информирование обучающихся о вреде потребления наркотических средств, алкоголя и табака...

В рамках проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России-2018" сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве проведено профилактическое мероприятие среди студентов 1 курса ГБПОУ МГОК.Целью визита сотрудников полиции было информирование обучающихся о вреде потребления наркотических средств, алкоголя и табака.В ходе беседы говорилось о том, что подросток, попав под негативное влияние, может оступиться и начать курить, употреблять алкогольные напитки или наркотические вещества. И одна из задач - это бережно относиться к своему здоровью.Вместе с тем, полицейские напомнили об уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, а также сообщили телефон доверия ГУ МВД России по г. Москве и телефон Дежурной части УВД по СЗАО. Встреча прошла в дружеской обстановке.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56