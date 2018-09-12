85-летней москвичке на домашний телефон позвонила незнакомая женщина и, представившись социальным работником, предложила путевку в санаторий...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 26-летнюю жительницу Московской области по подозрению в краже у пенсионерки», – сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В службу «02» обратилась 85-летняя москвичка с заявлением о краже денежных средств. Она пояснила, что ей на домашний телефон позвонила незнакомая женщина и, представившись социальным работником, предложила путевку в санаторий. Пенсионерка от предложения отказалась, после чего звонившая сообщила, что нужно зафиксировать отказ в письменной форме, для чего к ней домой придет другой социальный работник. Вскоре в квартиру потерпевшей по месту жительства на Рязанском проспекте пришла молодая девушка, которую хозяйка впустила в дом и подписала представленные ею документы. Злоумышленница также предложила поменять в следующий визит имеющиеся денежные средства на новые купюры. Пожилая женщина согласилась, в присутствии гостьи пересчитала свои сбережения в размере 200 тысяч рублей и убрала их в тумбочку. После ухода новой знакомой заявительница обнаружила пропажу денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую. Ей оказалась 26-летняя ранее судимая за кражу жительница Подмосковья. В ходе обыска по месту жительства подозреваемой в городе Орехово-Зуево сотрудники полиции обнаружили похищенные денежные средства.По данному факту следственным отделением территориального подразделения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают соучастницу данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18