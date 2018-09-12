Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров обзавелся новой пассией. Певец вывел девушку в свет.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров обзавелся новой пассией.Певец вывел девушку в свет.Сергей пришел на премию "Человек года" по версии мужскогожурнала GQ с 27-летней Ольгой Абрамовой. 45-летний артист создал небольшуюпутаницу, представив спутницу как "поэтессу Варвару".Шнуров проявлял чувства к молодой зазнобе, не стесняяськамер: его руки постоянно ласкали тело девушки. Присутствующие былишокированы, ведь еще недавно Сергей целовался с короткостриженой замужней КсениейНикифоровой. Которая с удовольствием публиковала в личном Instagram снимки пикантногоотдыха со звездой.Отметим, что певца замечали в компании Ольги и на съемках шоу "Голос". Девушка, участвующая в массовке, рассказала журналистам "Комсомольской правды", что между звездой и его новой пассией настоящая страсть."Рядом со мной сидела худенькая бондинка, с самого краю. Она не отрываясь смотрела на Сергея Шнурова. А тот постоянно на нее оглядывался. Когда во время съемок наступил перерыв, он тут же к ней подбежал. Парочка начала обниматься, мы просто обалдели от такого. Барышня приезжает на съемки каждый раз, не всегда к началу. Ждет Шнурова или в гримерке, или в зале, потом они вместе уезжают. Все заметили нежность, с которой эти двое общаются друг с другом. Прям видно, что они влюблены, что между ними настоящая страсть", – рассказала зрительница "Голоса".Отметим, что ранее в Сети писали о воссоединении Сергея сэкс-возлюбленной актрисой Оксаной Акиньшиной. Сначала артисты вместеотплясывали на сцене во время выступления "Ленинграда", а позже их снялицелующимися. Оказалось, что весь концерт артистка провела рядом с группой.Оксана танцевала прямо на сцене, а иногда и подпевала Сергею.Добавим, сразу послерасставания с женой Шнурову приписывали роман с 48-летнейпредпринимательницей Никой Белоцерковской. Парочка даже летала вместе наотдых.Напомним, что после развода с Матильдой Сергей пустился вовсе тяжкие. Сообщалось, что он стал менять возлюбленных как перчатки.